Sindicatos de prisiones denuncian la falta de personal médico en Puerto III

Los sindicatos ACAIP-UGT Y CSIF trasladan a la opinión pública que el déficit de personal médico que está sufriendo el centro penitenciario de Puerto III "está poniendo en riesgo la salud de los internos e internas que cumplen condena en esta prisión".

Puerto III fue configurado para una población interna de 1.008 internos, siendo dotado de un subdirector médico y diez facultativos, más dos de contratación interina. En la actualidad, el centro tiene una población interna de 1.234 internos y tan sólo cuenta con un subdirector médico y dos facultativos, uno de ellos en situación de interinidad. Un tercer médico se encuentra en situación de incapacidad laboral desde hace más de siete meses.

Para los sindicatos "no se entiende que no se convoquen ni se proceda a la contratación inmediata de médicos dada la urgente necesidad, debido al déficit estructural que padece el centro penitenciario. La pasividad mostrada por la administración en este asunto es alarmante, y será crítica en periodo vacacional. No hay una clara voluntad política ni administrativa para solucionar este grave problema, se está poniendo en riesgo la salud de los internos e internas y nadie pone ni busca soluciones. Todo ello está originando serios problemas en la convivencia dentro del centro, donde los trabajadores penitenciarios tienen que eludir un sinfín de problemáticas de salud de los internos.

Los enfermeros no pueden suplir a los médicos

Tal y como detallan, "nos encontramos que, en muchas urgencias, son otros profesionales sanitarios a quienes se les exige que realicen unas funciones fuera de su ámbito competencial, por lo que se produce un menoscabo en la calidad asistencial de los internos en una urgencia vital, con la responsabilidad que ello conlleva y que recaería en sobre la Dirección o la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Las funciones de los enfermeros consisten, entre otras en cumplimentar las instrucciones que reciben de los médicos, pero no pueden diagnosticar ni suplir a los facultativos en sus funciones, por lo que realizan su trabajo sin la cobertura jurídica precisa ni protocolos claros que respalden su actuación en una urgencia sanitaria sin contar con la presencia de un médico", recuerdan.

Para los sindicatos "la plantilla de médicos es a todas luces insuficiente, teniendo en cuenta que Puerto III es considerado “cabecera de línea de conducción” que conlleva aparejado, una serie de internos que nos llegan en situación de tránsito con destino a otros centros penitenciarios de España y que también tienen que ser atendidos. Concretamente, el pasado año 2023 fueron 2.054 internos, entre tránsitos e ingresos.

Por todo ello, exigimos que se remuevan todos aquellos obstáculos e impedimentos que hay en la actualidad, y se proceda de inmediato a cubrir las plazas de médicos que hay vacantes en ésta prisión, para poder garantizar la atención médica de los internos e internas que se encuentran cumpliendo condena en Puerto III", insisten.

La Ley de cohesión sanitaria de 2003, obligaba a las Comunidades Autónomas a asumir las transferencias sanitarias en un plazo de 18 meses, sin embargo 20 años después ninguna administración pone las soluciones a paliar el gran déficit de la atención sanitaria penitenciaria.