CSIF denuncia un grave incidente en Puerto III que acabó con cuatro internos aislados

La central sindical CSIF ha denunciado un "grave incidente" ocurrido en el Módulo 1 del Centro Penitenciario de Puerto III, uno de los más conflictivos de la prisión.

Según CSIF, los hechos tuvieron lugar el miércoles, 17, cuando regresó al módulo un interno, "al cual no se le permitió comunicar con un familiar por habérsele encontrado al familiar sustancias prohibidas, en el cacheo preceptivo que tenían a su entrada a la prisión".

Una vez en el módulo, el interno comenzó a insultar "y a alterar gravemente la convivencia de todos los internos". Ante ésta situación, se ordenó la presencia de varios funcionarios "y fue cuando un grupo de internos comenzaron a increpar a los trabajadores penitenciarios para evitar que el interno protagonista del incidente fuera trasladado fuera de la Sala".

Se vivieron momentos de gran tensión con lanzamiento de sillas y hubo de ser necesaria la presencia de un gran número de funcionarios para reconducir la situación.

Finalmente, un total de cuatro internos, "quienes tuvieron la participación más importante en éste grave incidente", fueron trasladados y aislados provisionalmente, "no sin antes oponer resistencia y con el esfuerzo que conllevó para los funcionarios".

Desde CSIF vienen reclamando "el fin de la política buenista que tiene esta Secretaría General de II.PP., mayor dotación de medios materiales y personales, así como se dote a los funcionarios de la condición de agentes de autoridad", que a día de hoy todavía no ostentan, y que recientemente ha registrado el Partido Socialista en el Congreso, a la espera que la Proposición de Ley vea la luz en unos meses "siempre que se llegue al consenso en éste caso con el PP, ya que no se contaría con los apoyos suficientes, y no pase como en la Legislatura anterior que estuvo el PSOE ampliando plazos de alegaciones por no encontrar los acuerdos que garantizarán tal proposición".

En el caso particular de Puerto III, añade CSIF, "llevamos más de un año reclamando a la directora, Esther Serrano Escobar, que se descongestione el Centro", ya que es el de mayor población reclusa de toda España.

En la última reunión mantenida en enero, junto a otros sindicatos, "se comprometió a reducir el númerode internos", incluso mostró una Lista de internos que no tienen ningún tipo de vinculación familiar o arraigo en la zona de Cádiz, y que por tanto podrían estar en otras prisiones.

El resto de centros de Andalucía apenas supera el millar de personas privadas de libertad, salvo Puerto III que roza los 1.300 internos, "lo que conlleva una carga de trabajo, y por tanto, peligrosidad mayor que el resto de las prisiones andaluzas y también en España".