El Puerto celebrará otra Semana Santa sin procesiones pero con actividades paralelas

El Puerto de Santa María volverá a vivir una Semana Santa distinta, sin pasos en las calles pero con las hermandades presentes. Como estaba previsto, dada la situación de la pandemia, no se celebrarán procesiones, como tampoco las hubo el año pasado. Pero eso no quiere decir que no se organicen otras actividades, en las que quedará patente el trabajo de las hermandades para que estas fechas no pasen de largo en el calendario, siempre con la premisa de que todo cuanto se organice se pueda realizar con garantías sanitarias. La Semana Santa se conmemora este año del 28 de marzo al 4 de abril.

Como arranque del calendario, el cartel de la Semana Santa 2021 se presentará el día 14 de febrero, domingo, en la capilla de Las Esclavas, a las 12:00 horas. El acto se hará con aforo limitado, y con invitación. La autoría del cartel corresponde a Antonio Montero Sánchez, que realizó también el cartel del pasado año, que no se pudo repartir debido a la irrupción del coronavirus. Será un cartel muy significativo de los tiempos que se están viviendo, sin pasos y en Blanco y Negro, con una edición reducida, que llevará inscrito el lema elegido para la festividad religiosa en El Puerto, 'Un año sin primavera'.

El segundo de los actos previstos como prólogo cuaresmal, el Vía Crucis del Consejo de Hermandades tendrá lugar el 22 de febrero, en la Iglesia Mayor Prioral, tras la eucaristía de las 19:00 horas. Será un vía Crucis estático, con la intervención de la capilla musical Vía Sacra. Todavía está por decidir la imagen religiosa que lo presidirá, y a diferencia de febrero pasado no saldrá a la calle.

El pregón que se celebraba el domingo anterior al Domingo de Ramos, el 21 de marzo, se ha suspendido, aunque se sustituye por un acto en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, según ha explicado el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, José Manuel Castilla, entidad que organiza las actividades. De esta forma, se proyectará en el teatro, con reducción de aforo, el documental 'Un año sin primavera', que se están filmando para la ocasión y en el que intervendrán todos aquellos que mantienen viva la tradición de sacar los pasos a la calle, todo lo relacionado con el mundo de las cofradías en sus salidas procesionales.

El documental se está grabando en la actualidad y su coordinación y guión están a cargo del pregonero Francisco José Figuereo Noriega. Se recogerán entrevistas con los hermanos mayores, miembros del consejo y miembros de la Corporación, imágenes con drones de las capillas e iglesias que juegan un papel en la Semana Mayor portuense, y otras estampas que constituirán un relato que sustituya al pregón. El documental está a cargo de Onda Pasión, que lo produce de manera altruista y con sus propios medios, para lo cual ya realiza las entrevistas en dos platós habilitados en el Palacio de Araníbar, sede de la concejalía de Turismo. El documental tendrá un formato muy dinámico, con una duración de 75 a 90 minutos, el tiempo aproximado de duración de un pregón.

Ya durante la propia Semana Santa, y según se aprobó en el Pleno de la Comisión de la Permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías, formada por todos los hermanos mayores, cada día de la festividad religiosa se instalará en la parte interior de la Puerta de las Campanas de la Basílica Menor de Nuestra Señora de los Milagros, un altar donde se expondrán las imágenes titulares de las distintas cofradías, para que los fieles puedan verlas desde fuera de la iglesia, sin necesidad de entrar en el templo. Esto se hará con las hermandades cuyas imágenes tienen su sede en La Prioral, aunque se está estudiando si se puede realizar también en otras iglesias. La iniciativa deberá contar todavía con el visto bueno de la Delegación Diocesana de Hermandades.