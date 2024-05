El Puerto: Cisma en la asociación Libres LGTBI tras la renuncia del fundador y ex presidente de la entidad

Si no es un cisma, al menos se le parece. El ex presidente de la asociación Libres LGTBI, José María Rodríguez, que ha dirigido durante ocho años la asociación en El Puerto de Santa María, se ha desvinculado de la entidad por discrepancias con la actual presidenta, Elisa Isabel Ortega.

José María Rodríguez ha presentado su renuncia tanto a la junta directiva de la asociación Libres, donde era secretario, como a su pertenencia a la misma, de la que fue fundador, siendo secundado por el vicepresidente de la entidad, que ha presentado también su dimisión. Las discrepancias con la presidenta, que ocupa el cargo desde el mes de febrero, se producen después de que ésta decidiera organizar los actos del Día del Orgullo de manera conjunta con el Ayuntamiento portuense.

En el mes de abril, presidenta y secretario mantuvieron una reunión con la Asamblea Feminista Las Tres Rosas, para preparar dichos actos, como en estos cinco últimos años, ya que desde que el PP está al frente del Ayuntamiento, el gobierno local no había contactado con la entidad para colaborar en los preparativos del evento, rechazando, por ejemplo, la izada de la bandera LGTBI en los mástiles de su fachada, en la Plaza Isaac Peral. Durante la reunión, y en una asamblea previa de la asociación Libres, se acordó el calendario de actividades con Las Tres Rosas, la marcha conmemorativa del Día del Orgullo y el lema de este año.

No obstante, al día siguiente del encuentro, Elisa Isabel Ortega anunció que había mantenido contactos con la concejala de Igualdad, Silvia Gómez, a la que había presentado los actos "y que le habían parecido estupendos", y que la edil le había mostrado la disposición del Ayuntamiento a colaborar también en la organización del evento, junto a la concejalía de Fiestas, dirigida por David Calleja.

Tanto José María Rodríguez como la Asamblea Feminista Las Tres Rosas, expresaron sus discrepancias con la forma de actuar de la presidenta, por no haber consultado previamente con los asociados y las juntas directivas de las entidades. "Yo no estuve de acuerdo con la colaboración del Ayuntamiento y la Asamblea Feminista dijo que, obviamente, no iba a colaborar si eso ocurría. Añadí además que si tenía que dimitir de la junta directiva, dimitiría", explica el ex presidente de Libres.

Rodríguez expuso como motivos para oponerse a la entrada del Ayuntamiento que ellos lo habían tenido que organizar todo en solitario durante cinco años, y que "la única intención" del equipo de gobierno era "llevarse las medallas y el mérito", mientras a la asociación le tocaría "pegarse el currazo para que después las medallas sean para Calleja". Según entiende José María Rodríguez, la nueva presidenta "lo que ha hecho es regalarle el Orgullo al Ayuntamiento. El equipo de gobierno se lo va a llevar a su terreno y los méritos ya sabemos para quiénes van a ser".

Además, el fundador de Libres expresó su oposición a colaborar con el PP, un partido que "siempre ha estado en contra del movimiento LGTBI, que votó en contra del matrimonio igualitario y de la Ley Trans, que en los cinco años que lleva gobernando en El Puerto no ha rubricado el acuerdo de Municipios Orgullosos firmado en 2018 y que se ha opuesto a la izada de la bandera arcoiris en el Ayuntamiento".

Además, José María Rodríguez considera que la visibilidad de la comunidad LGTBI "tiene que ser todo el año, y no se limita sólo a una fecha concreta de fiestas".

Frente a esto, la presidenta de la asociación defendió que con la colaboración del Ayuntamiento la asociación ganará visibilidad, lo que puede hacer que más gente se involucre con la entidad, que actualmente tiene pocos asociados. Sometido a votación de los socios, prevaleció la opción de la presidenta, por lo que José Maria Rodríguez y el vicepresidente de Libres LGTBI optaron por presentar su dimisión.

El fundador de la entidad, que formó parte de la lista a las elecciones municipales por Adelante Andalucía, no oculta que su renuncia se produce también "por ideales y por coherencia, porque no vamos a colaborar en contra de la comunidad LGTBI", reconociendo no obstante que la forma de actuar del PP de Cádiz hacia esta asociación "es distinta a la que ha mantenido el gobierno de El Puerto".