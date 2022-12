Pepa Barrera deja de forma voluntaria la presidencia de la asociación Santa María de Valdelagrana

La hasta ahora presidenta de la asociación de vecinos Santa María de Valdelagrana, Pepa Barrera Lechuga, ha comunicado públicamente su dimisión del cargo, después de doce años perteneciendo a la junta directiva de la entidad.

Pepa Barrera había expresado hace ya casi un año su intención de dejar la presidencia, aunque sus compañeros de la directiva le habían pedido un poco más de tiempo.

En su cuenta de Facebook la hasta ahora presidenta de Valdelagrana explica que "en estos años he tratado con políticos de todos los colores. Algunos tenían buenas intenciones, pero les faltaba formación; otros con títulos, pero les faltaban experiencia laboral; otros con experiencia, pero les faltaban ganas; y otros ni experiencia laboral, ni imaginación, ni humildad y ni tan siquiera la más mínima educación. Esto ha colmado mi paciencia, y por dignidad y porque desde pequeña he sido de meterme en todos los fregados, he decidido dar un pasito a la política".

Ese pasito al que Pepa Barrera se refiere lo dará de la mano de Unión Portuense, la formación independiente que lidera Javier Botella, donde desde hace algún tiempo es ya la portavoz de asuntos medioambientales.

Pepa Barrera lleva ya más de 25 años vinculada al movimiento asociativo, no solo en la asociación de vecinos sino con anterioridad en la asociación de madres y padres (Ampa) del colegio público de Valdelagrana, donde su principal logro, siendo presidenta de la asociación, fue la ampliación del colegio y la construcción de las pistas deportivas.

En su comunicación en redes sociales Barrera ha tenido unas palabras de agradecimiento para otros padres que le ayudaron en aquella tarea, Eva Trejo Gutiérrez, "que un día en el salón de mi casa sugirió que alegáramos al PGOU como AMPA, y así hicimos, y Miguel Ángel García Hernaz, que es abogado y nos asesoró y realizó toda la cuantiosa documentación de forma exquisita y totalmente gratuita".

En cuanto a sus compañeros de la junta directiva, les anima a seguir adelante y les dice que "si defender los intereses del barrio ante los gobiernos es hacer política, pues seguir así, porque será política, pero de la buena, y los gobernantes deben tomarse esas reivindicaciones como oportunidad de mejora. Que ningún gobierno os calle la boca, no os dejéis pisotear y no perdáis nunca el espíritu crítico, les dice.