Padres del IES Las Banderas piden pases para poder recoger a sus hijos en el centro educativo

Padres del IES Las Banderas han mostrado su queja por no recibir el pase que les permita acceder para poder recoger a sus hijos escolarizados en dicho centro de enseñanza, que se encuentra situado junto al recinto donde a partir del miércoles, 25, se celebra la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino de El Puerto de Santa María.

La semana pasada, según informa uno de los padres, el Ayuntamiento portuense avisó de la concesión de pases para los vecinos de la zona de la Feria. El padre de familia añade que debido a que su hija está cursando sus estudios en el IES Las Banderas se desplazó a las dependencias de Policía Local para pedir un pase, "ya que tengo que recoger a mi hija menor de edad en el centro educativo".

No obstante, la persona encargada le indicó que no le era posible dar un pase por ese motivo. "Le indiqué que los estudiantes tenían colegio hasta el mismo viernes de Feria, día 27, y me dijo que no iba a haber problemas para pasar a dejar o a recoger a los niños".

No obstante, la dirección del instituto ha remitido hoy viernes un correo donde comunica textualmente a las familias de los alumnos: "Desde el Ayuntamiento se nos informa que a partir del sábado, 21, no se podrá estacionar en los alrededores del centro educativo, ya que pueden dificultar los trabajos de montaje de la Feria y tendrían que ser desplazados por la grúa".

Esta comunicación ha causado "sorpresa" en algunas familias, ya que de ella se desprende que "no podremos aparcar ni en los alrededores del instituto, en un radio que puede ser de más de 500 metros. Mi pregunta", insiste el padre, "es qué hacemos con los niños, los dejamos en la carretera de Sanlúcar y que crucen por toda la feria hasta el instituto (mi hija tiene un problema puntual y no puede andar), ¿Los perdemos de vista dejándolos en Las Nieves y que vayan andando hasta el centro educativo?".

Los padres afirman que "nos parece muy mal por parte del Ayuntamiento la falta de previsión con los menores", y piden a la dirección del centro que ejerza de mediadora para buscar una solución.