El PSOE anima a participar mañana en la manifestación por la sanidad pública

El secretario general del PSOE de El Puerto, David de la Encina, ha animado a la ciudadanía a participar mañana sábado en la manifestación convocada por CCOO y UGT en defensa de la sanidad pública en todas las capitales andaluzas. En Cádiz, la manifestación saldrá a las 11:00 horas desde el parque chalet de Varela de la capital.

De la Encina explica que "debemos decir alto y claro a Juan Manuel Moreno Bonilla que no vamos a permitir ni un paso atrás en sanidad. Y que no vamos a permitir que presuma de no haber invertido 1.700 millones de euros este año, mientras despide sanitarios, se alargan los plazos de atención en la primaria o de cita para los especialistas”.

En cuanto al Gobierno de España, De la Encina señala que “ha cumplido con su parte y ha transferido a Andalucía un 33,8% más de recursos, que los recibidos en los últimos 4 años de Rajoy; siendo además la Comunidad más beneficiada por los fondos extraordinarios Covid”. De hecho, señala el PSOE, Andalucía ha recibido 2.357 millones en 2021, que se suman a los 2.199 millones recibidos en 2020.

“Por eso, es absolutamente vergonzoso que Moreno Bonilla no atienda las muchas necesidades de la sanidad pública, ya que dispone de fondos y no los utiliza, mientras que la gente hace colas en las calles para ser atendidos en los centros de salud, los profesionales se encuentran al límite o, en el caso de El Puerto, tras 3 años construido y cerrado, se abre el centro de salud Ángel Salvatierra desmantelando Pinillo Chico, de donde se llevan 5 médicos”, ha lamentado De la Encina, que asegura que “es momento de reclamar nuestros derechos y de poner en valor la importancia de una sanidad pública, universal y de calidad para todos y todas”