Denuncian deficiencias en la recogida de residuos selectivos y que el punto limpio está cerrado

El PSOE de El Puerto ha denunciado que, desde hace unos meses, se han dejado de recoger con regularidad los residuos selectivos que, además, se acumulan en las calles al no haber posibilidad de llevarlos a la planta. Así lo ha indicado el secretario general David de la Encina quien exige a Germán Beardo que “restituya de una vez este servicio que siempre ha funcionado razonablemente bien”.

Como ha explicado De la Encina, “estamos hablando del mobiliario de desecho, de cartones… ese residuo tradicional llamado selectivo que se recogía con regularidad en El Puerto y que desde hace ya un par de meses muchos vecinos notamos cómo se acumulan en torno a los contenedores o, peor todavía, en torno al punto limpio del polígono de Las Salinas, ya que éste se encuentra cerrado”.

Según ha podido conocer el PSOE, el punto limpio no ofrece servicios regularmente y se han dado casos en los que llegan las personas con intención de depositar muebles o los aparatos que ya no utilizan y no pueden hacerlo porque el servicio está interrumpido.

Por ello, desde el Partido Socialista instamos al gobierno local a que resuelva esta situación, "y así se lo hemos pedido". Como señala De la Encina “el gobierno de Germán Beardo debe resolver lo que tenga que arreglar con la empresa concesionaria para que el servicio se restablezca con normalidad”.

Según el PSOE, la propia plantilla del servicio está preocupada porque no sabe a qué se puede deber el que un servicio que funciona bien deje de generarse, con el consiguiente perjuicio para ellos como trabajadores, para el vecino que tiene que deshacerse de algún tipo de mueble o de aparato y desde luego, para la ciudad, porque, como indica De la Encina “es pésimo y lamentable el estado que presentan las calles de El Puerto cuando se acumulan esos restos y pasan los días y nadie los retira. Por ello, exigimos a Germán Beardo que, inmediatamente, arregle la situación restituyendo el servicio”.

Por su parte, Izquierda Unida ha confirmado que desde hace varios días se viene sucediendo las quejas ciudadanas sobre el punto limpio municipal y el mal funcionamiento del servicio de recogida de muebles y enseres.

“El punto limpio lleva varios días sin funcionar y nadie sabe por qué” denuncia Jose Luis Bueno, coordinador local de IU y concejal, “mientras que las personas que llaman al servicio de recogida de enseres se les está dando cita para casi un mes más tarde”. IU lamenta que se estén dando estas situaciones porque “se trata de dos servicios bien valorados, gratuitos, muy utilizados por los ciudadanos y que ahora se ven afectados por el descontrol y la incapacidad de gestión de este gobierno local que está sobrepasando ya todos los límites imaginables”.

Para el edil “ésta puede ser otra de las consecuencias del pasotismo con el que el gobierno está gestionando el área económica” y recuerda que el Ayuntamiento tiene casi 17 millones de euros en facturas sin pagar, por lo que no nos extrañaría que el cierre del punto limpio se deba a la falta de pago a Verinsur, la empresa que se encarga de la recepción de este tipo de residuos”.

Bueno, que fue concejal de Medio Ambiente en el pasado mandato, explica que “este área está muchísimo peor que hace dos años y es la ciudadanía la que está sufriendo las consecuencias de la caótica gestión, siendo fundamental para la prestación de servicios tan importantes como la limpieza viaria, de parques y jardines, playas y pinares; o como en este caso, el punto limpio y la recogida de enseres”.

Jose Luis Bueno lamenta que “el gobierno de Beardo no está dejando en pie ni un solo servicio público”, una situación que, concluye, “es otro ejemplo de la más que demostrada incapacidad del gobierno de los preparados para llevar adelante nada”.