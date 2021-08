El PSOE portuense pide la dimisión de Germán Beardo "por su incapacidad para garantizar el salvamento en las playas"

El PSOE portuense, a través de su secretario local, David de la Encina, pide "la dimisión sin paliativos y sin perder más tiempo de Germán Beardo y su gobierno, por tener la ciudad sin seguridad en las calles y sin un contrato de salvamento como merecen las playas de El Puerto”.

Desde el PSOE señalan que “es inadmisible que Beardo haya vuelto a adjudicar a la concesionaria de playas un contrato de mínimos para el salvamento y socorrismo, una figura de la que se está abusando este verano ya que se vienen encadenando distintos contratos menores con la misma empresa desde el pasado 26 de junio, sin que se haya llegado a adjudicar hasta ahora el esperado contrato definitivo”.

El PSOE lamenta que "esta situación de encadenar contratos menores está provocando que el salvamento y socorrismo no esté asegurado en nuestras playas, pues tan solo hay 6 socorristas para todo el litoral portuense. Además, los botiquines continúan cerrados y el malestar entre los usuarios es cada vez mayor por no contar con los servicios al completo como se merecen. Pero si grave es esta situación que están viviendo las playas por primera vez en nuestra ciudad, y que ha provocado la pérdida de todas las banderas azules, más grave aún es la inseguridad que se vive en El Puerto desde hace meses por la incapacidad del alcalde para implicarse y solucionar el conflicto enquistado que mantiene con la Policía Local”, indica De la Encina, quien considera que “estos hechos son más que suficientes para que Beardo y su equipo de preparados salgan ya del gobierno. Dos años de inacción, de desinterés y de falta de gestión son demasiados para nuestra ciudad, que no puede permitirse continuar en esta deriva a la que la ha llevado el gobierno del PP y Cs”.

