El PP aprueba en Pleno el nuevo reglamento de gobierno y administración municipal de El Puerto

El Partido Popular (PP) ha aprobado en solitario el nuevo Reglamento Orgánico de Gobierno y Organización Municipal de El Puerto de Santa María, que sustituirá en parte al actual, con el que se produce un giro en el Ayuntamiento ya que abre la puerta a la contratación por "libre designación" de altos cargos para situarlos al frente de las Áreas Municipales, los cuales no tendrán que ser funcionarios. En principio, la nueva estructura podría establecer un mínimo de ocho áreas de gestión municipal, dirigidas políticamente por tenientes de alcalde, pero que desde el punto de vista orgánico podrán tener cada una de ellas un director y un subdirector general, que podrán no ser funcionarios si cumplen con el perfil y la cualificación exigible. Por encima de todos ellos habrá un coordinador general que tampoco tendrá que ser funcionario.

Se crean además nuevas figuras cuyo objetivo es, por ejemplo, su incorporación a la Junta de Gobierno Local, que gana peso, y que según gobierno municipal permitirán dotar al Ayuntamiento de una administración "más ágil y moderna".

El nuevo Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Municipal (ROGAM) forma parte de los cambios que se deben llevar a cabo en seis meses desde que El Puerto de Santa María, fue declarado Municipio de Gran Población o Gran Ciudad, durante los cuales deberá adaptar a la nueva realidad sus normas y el sistema de organización, basándose en las prescripciones del título X de la Ley de Bases de Régimen Local.

El concejal encargado de presentar la proposición al pleno extraordinario de este viernes para la aprobación inicial del nuevo Reglamento Orgánico fue el portavoz del PP Javier Bello, quien ofreció algunos detalles sobre la nueva forma en que se gestionará el Ayuntamiento, confirmando que los niveles esenciales de organización serán las Áreas de Gestión y dentro de ellas las delegaciones, con un coordinador general unificado y un director y un subdirector en cada una de ellas. Estos nuevos órganos directivos, según subrayó, serán "personal cualificado", y harán que la administración municipal gane en "eficiencia, agilidad y rapidez", de manera que "pasaremos a ser una administración más moderna", abogando por sustituir el anterior reglamento, "ya caducado debido al crecimiento de la ciudad".

Con posterioridad a este Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración Local, se deberá aprobar en las próximas semanas otro Reglamento Orgánico del Pleno, donde se delimitarán las funciones y competencias del máximo órgano de representación municipal.

El pleno se abrió con un minuto de silencio en memoria del ex alcalde Rafael Gómez Ojeda, recientemente fallecido.

La oposición expresó sus reticencias respecto al nuevo reglamento, en especial el PSOE. Los cuatro partidos que la componen se abstuvieron. En el caso del Grupo Mixto-Izquierda Unida, según expresó José Luis Bueno, la abstención se produjo porque al haber recibido la documentación de forma muy reciente y ser aprobación inicial, "queremos estudiarla bien", para plantear posibles alegaciones.

El PSOE, a través de Ángel González, fue más crítico, reprochando al gobierno local que no haya dado participación a la oposición. "Teníamos seis meses por delante y se podían haber traído por unanimidad". destacó. El portavoz socialista llamó la atención de forma especial sobre el hecho de que tanto el coordinador general como los directores y subdirectores de área sean de libre designación y que puedan no ser funcionarios. "No estamos de acuerdo con la forma y el fondo", expuso. Si bien reconoció que la ley lo permite, aunque acusó el PP de haber recogido los aspectos que le interesan y haber dejado otros de lado. Auguró un corto recorrido al nuevo reglamento y lamentó que "no ha habido ni una sola reunión informativa", calificando el documento de "incompleto", insistió el concejal, de cuyo grupo municipal faltaban cuatro ediles en la bancada, dos de los cuales se supo posteriormente que habían dimitido por no poder dedicarle el tiempo necesario a la actividad política.

Por último, Vox y Unión Portuense no intervinieron, pese a abstenerse. Este punto se cerró con la intervención del alcalde Germán Beardo, que felicitó al secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio García Casas, y a su equipo, por la elaboración del nuevo reglamento. El alcalde reconoció que el documento había recogido lo que le interesaba al gobierno local, pero sobre todo "lo que interesa a la ciudad. No estamos haciendo nada ilegítimo".

Además, indicó que a futuro el nuevo reglamento "servirá para otros gobiernos que nos sucedan, cualquier otro gobierno lo adoptará; con gente que siendo o no funcionarios vengan a sacar papeles adelante", defendió.

El nuevo reglamento se someterá ahora a información pública por un plazo de 30 días hábiles, mediante anuncio en el BOP, en el tablón electrónico del Ayuntamiento y la inclusión del texto completo en el Portal de Transparencia Municipal, con los informes y memorias del expediente, al objeto de que todos los interesados puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que consideren convenientes. Si no hubiera alegaciones, el gobierno local podría darlo por aprobado de manera definitiva.

Una vez aprobado este primer reglamento del Ayuntamiento desde que se declaró El Puerto como Gran Ciudad, quedarán derogadas todas las disposiciones municipales que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con el mismo, y en concreto varios capítulos del Reglamento Orgánico Municipal actualmente vigente.