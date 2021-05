La antigua Nacional IV se convierte en el epicentro de la motorada portuense

El acceso norte al término de El Puerto de Santa María, a través de la antigua Nacional IV, se ha confirmado este año como nuevo epicentro de la motorada portuense, al menos en lo que se refiere a la aglomeración de personas para ver pasar y jalear a las motos.

En la tarde-noche del viernes muchos portuenses, jóvenes en su mayoría, se congregaron en las inmediaciones de la barriada de El Tejar y en la zona cercana al centro comercial El Paseo para recibir a los moteros que entraban en la ciudad, que tampoco fueron demasiados, en comparación con un año normal de motorada.

Otras zonas como el centro urbano o Valdelagrana, que en años anteriores también habían sido conflictivas sobre todo en horario nocturno, estuvieron en esta ocasión tranquilas.

En la antigua N-IV, sin embargo, fue habitual ver caballitos e incluso carreras, para regocijo de las personas que allí se encontraban y para desesperación de otras como los conductores que también accedían en ese momento a la ciudad a bordo de turismos.

Llamó además la atención la ausencia de la Policía Local en este punto, que ya se sabía de antemano que iba a ser uno de los más conflictivos y donde en días pasados, antes de la llegada de las motos, ya se habían producido algunas carreras ilegales.

Desde la Concejalía de Policía Local, no obstante, justifican que sí hubo dispositivo y que esa zona estaba "completamente reforzada, con un control a la altura de la bodega de Osborne, parando a los coches y a las motos para controlar su procedencia, otro control en sentido contrario a la altura de la Guardia Civil para controlar que no hubiera desmadres y en cada paso de peatones dos motos de la Policía Nacional impidiendo que las motos dieran la vuelta para esquivar los controles, así como tro control de policía en el acceso del campo de fútbol del Juncal para que no pudieran acceder los moteros a la zona del Juncal y Pinillo Chico". Además recuerdan que se habían instalado badenes para reducir la velocidad.

A pesar de ello, hay que decir que la Policía Nacional no tiene competencias en materia de tráfico, siendo clamorosa la ausencia de la Policía Local en estos controles en todo el término municipal.

En cuanto a la afluencia de personas al margen de la motorada, cabe destacar el importante número de reservas que tenían para este sábado, desde el jueves al menos, muchos de los establecimientos hosteleros de la ciudad. Para hoy sábado es complicado encontrar mesa en alguno de los establecimientos más conocidos, y es que han sido muchos meses con las fronteras provinciales cerradas y eso ha provocado que este fin de semana hayan sido muchos los vecinos de otras provincias andaluzas que se han animado a venir hasta El Puerto.

Las playas también contarán hoy con una buena afluencia, según las previsiones, aunque ayer viernes el tiempo no acompañó.