Música de los 80 para inaugurar los conciertos en la Plaza de Toros

Parecía que nunca iban a llegar pero, afortunadamente, ya están aquí. Finalmente la Plaza de Toros acogerá el primer concierto del verano el próximo 24 de agosto. De esta forma con este evento, anunciado bajo el nombre de Fiesta de los 80, se celebraría el primero de los tres eventos musicales que el pliego de condiciones para la adjudicación recoge.

El concierto será gratuito y, tal y como su propio nombre indica, estará dedicado a la música de la década de los 80. Concretamente se podrá disfrutar de las actuaciones de Fernandisco(quien hará las veces de maestro de ceremonias), Dr. Livingstone, supongo y La banda del capitán inhumano. "No es un concierto al uso, sino que será diferente", explica Lara Lage, promotora del evento. "Es un concepto nuevo donde a través de la música se podrá disfrutar de diferentes espacios chill out, otros con food trucks, comida... Para los amantes de los 80 no puede haber más", aseguraba Lage durante la presentación. Así mismo la promotora ha asegurado que a todo esto se le unirá una serie de sorpresas que, por el momento, aún no han sido reveladas. En cuanto a la hora de inicio está previsto que la música comience a sonar a las 22:00 horas, aunque las puertas y el acceso al recinto se permitirán desde una hora antes. "Es un evento muy bonito y muy especial donde vamos a disfrutar todos los portuenses y todo aquel de fuera que quiera venir a visitarnos", anunciaba Ana María Arias, concejala de Fiestas.

Por último, y en relación a los dos conciertos restantes que aún están por anunciar, la concejala ha asegurado que el área encargada está trabajando en la organización de los mismos. Aún por el momento no se conocen fechas ni carteles, pero todo apunta por el ritmo del calendario que alguno de los dos caerá fuera de este mes.