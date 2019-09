“Ladran Sancho, señal de que cabalgamos”

A veces la política nos hace abstraernos de la realidad y entrar en debates estériles con los compañeros que tienen ideologías diferentes a las nuestras, pero que todos sabemos que no nos llevarán a ningún fin.

El caso que me toca vivir a diario es sencillo, el de un portuense que un día decidió dar el paso y afiliarse al Partido Popular. Y lo hizo siendo muy joven, únicamente guiado por motivaciones morales y éticas, y al que por suerte en la actualidad y gracias a la confianza de los portuenses le toca gobernar esta ciudad formando parte del equipo de Gobierno del alcalde Germán Beardo.

La realidad es que el día a día y la vorágine de la Administración municipal absorbe todas las horas de la jornada, pero cuando haces lo que te gusta nada pesa. Para este portuense que escribe dedicar todo su tiempo a atender a El Puerto, a los portuenses y al proyecto de ciudad de este nuevo Gobierno, es un auténtico placer.

Gobernar es un privilegio que te ofrecen los ciudadanos para poder llevar a cabo el proyecto de ciudad que se ha trabajado durante años y que estoy convencido de que no decepcionará a ningún portuense que haya confiado en las soluciones de Germán Beardo.

También es cierto que además de sacar adelante asuntos tan importantes como el contrato de Ayuda a Domicilio, el renting de la sustitución del césped artificial del Juncal, la temporada taurina, el pago de facturas a proveedores -que estaban esperando para cobrar desde 2015-, o tareas menos lucidas pero también importantes como reorganizar el propio Ayuntamiento, atender las demandas de los funcionarios, buscar créditos para hacer frente a las Fiestas, a las obras de la Plaza de Toros, superar recursos en los contratos como el de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas o un sinfín de soluciones urbanísticas para agilizar dicho área, son el día a día de mi trabajo, que es intenso, absorbente, pero que realizo con la mayor responsabilidad y el mayor orgullo. Sin embargo, algo que me supera y que tengo que aprender a gestionar para no perder la calma es que tenemos que lidiar a diario con un partido político que aún no entendió que perdió las elecciones, con un grupo político que los portuenses decidieron que dejase de gobernar la ciudad.

Hay que soportar tener a tu lado a personas que no asumen que Germán Beardo haya llegado a la Alcaldía por decisión de los portuenses, ganando unos comicios y no como lo hicieron ellos, autoproclamándose gobernantes a través de un pacto de perdedores.

Y este malestar por no gobernar les hace llegar a un nivel de odio hacia el Gobierno del que formo parte, que son capaces de tomar la palabra incluso en los Plenos para insultar a los miembros del equipo de Gobierno, llamándonos mediocres, sinvergüenzas, concejales de tercera y un sinfín de palabrería barata a la que el ex alcalde nos tiene acostumbrados, pero que sin embargo no puedo permitirle.

Hoy siento la obligación de contar a todos los portuenses que a pesar de que gobernar tu ciudad sea un auténtico honor, hay que recordar que tenemos a un partido en la oposición que está intentando bombardear al Gobierno y, por consiguiente, a la ciudad.

Esto nos lleva a pedirle al PSOE de El Puerto que recapacite, que piense todo aquello que va diciendo y que actúe en consecuencia al encargo de velar por el bien de la ciudad, tarea que le han encomendado los portuenses a través de sus votos colocándolos en la oposición”.