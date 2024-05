Juventud organiza en El Puerto un concierto de la Banda de Música Maestro Dueñas.

La Banda de Música Maestro Dueñas ofrecerá un concierto en la Plaza de la Herrería el sábado, 25 de mayo, a partir de las 19:30 horas, en una convocatoria de entrada libre que permitirá disfrutar de la excelencia de esta institución musical, premiada en 2023 con la Medalla de Oro de la ciudad.

El edil José Ignacio González destaca que es la primera ocasión en la que Juventud pone en marcha una cita cultural con la banda, ampliando así el abanico de actividades que ofrece al sector de edad al que se dirige, en una propuesta que está abierta al disfrute de todos.

El director de la banda, Javier Alonso Barba, explica que el concierto se enfocará temáticamente al público joven y se adaptará a la circunstancia que supone ofrecerlo al aire libre, con un repertorio nuevo, premisa esta última que inspira cada evento. Aunque la entidad lo ultima estos días, Alonso Barba adelanta que desplegarán temas como We are the world, provenientes de bandas sonoras de películas de Disney y obras sinfónicas, con la pretensión de que los asistentes gocen de un agradable encuentro.

Javier Alonso agradece a José Ignacio González Nieto que haya contado con la entidad para esta propuesta, destacando que es la primera ocasión en la que la banda actúa a requerimiento de la citada área. Alonso subraya que hacía mucho tiempo que la Maestro Dueñas no gozaba de participación en tantas actividades convocadas por el Ayuntamiento y recuerda que las delegaciones de Fiestas, Cultura o Turismo han concertado iniciativas con ellos en fechas recientes o de cara a los próximos meses.