Izquierda Unida alerta de que el nuevo pliego de parques y jardines de El Puerto se encuentra suspendido

Izquierda Unida alerta de la suspensión cautelar del procedimiento de adjudicación del contrato del servicio de parque y jardines. En palabras de José Luis Bueno, portavoz municipal y coordinador local de la formación, “tal y como se puede ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con fecha de 9 de enero el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía comunicó al Ayuntamiento de El Puerto la suspensión del procedimiento de adjudicación del servicio de parques y jardines tras la solicitud de medida cautelar, a través de un recurso especial en materia de contratación, por parte de Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructuras Verde (ASEJA).”

Este contrato está estimado en 3 millones de euros durante un año con opción de prórroga de otro año más, y el gobierno de Germán Beardo pretendía que entrase en vigor el 15 de abril, “algo que tras esta suspensión ya no pasará”, explican desde lU, que denuncia que “este documento no ha sido consensuado con los grupos de la oposición, que no tenemos ningún tipo de información al respecto, siguiendo la tónica habitual del Partido Popular y Germán Beardo”.

Para Bueno, esta suspensión se trata de “otro fracaso del gobierno de Beardo” y recuerda que “ya pasó lo mismo el mandato pasado con el pliego de autobuses, siendo de nuevo la plantilla del servicio y los ciudadanos y ciudadanas de El Puerto quienes pagaron las consecuencias” y ahora, prosigue, “le toca el turno al servicio de parques y jardines, que también incluye la gestión del CEMUPROAN y prestar otros servicios esenciales para la ciudad.”

Bueno teme que “como dice el refranero español, no haya dos sin tres y el próximo en caer pueda ser el pliego de limpieza viaria que fue aprobado con reparos importantes por parte de la intervención municipal”. En este sentido, el edil de IU denuncia que “ha quedado demostrado que las formas de gobernar de Beardo, a puerta cerrada, sin participación y aplicando el rodillo absoluto sin contar con el resto de grupos, son perjudiciales para la ciudad, los portuenses y las plantillas de los servicios municipales”.