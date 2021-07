Iván Ferreiro: "“Las canciones son un reflejo de lo que siente el público”

–Llega usted este sábado 10 de julio a DSoko Fest. ¿Es su primera vez en El Puerto de Santa María?

–Pues yo creo que sí, es la primera vez.

–Siendo como es usted un referente de la musica indie en España, habrá oído hablar del Monkey Week. ¿Qué le parece que se impulsen este tipo de festivales desde ciudades como El Puerto, aunque después haya dado el salto a Sevilla?

–Por supuesto, me parece maravilloso que se haga algo como el Monkey Week, donde se puede ver todo lo nuevo que está pasando. Me encantaría haber venido alguna vez porque he oído hablar mucho de este festival, se lo he oído comentar a gente como Paco Loco, y dicen además que es muy divertido.

–Trae usted al escenario el espectáculo ‘Cuentos y canciones’. ¿Sus seguidores podrán disfrutar de sus temas emblemáticos, y de algunos de los himnos de su antigua banda, Los piratas?

–Le hemos querido dar al espectáculo un enfoque totalmente distinto, veníamos del año pasado, de sentir que era muy frustrante ver las cosas en directo porque hay que estar sentados, estar con mascarillas... Decidimos entonces montar un show que se pudiera disfrutar sentado, sin que te agobies ni te frustre el hecho de no poder levantarte. Le dimos muchas vueltas para poder ver el show desde la silla y emocionarse, reírse y pasarlo bien estando sentado, y eso es lo que tenemos, ‘Cuentos y canciones’, y estamos muy contentos con el resultado.

–No se termina de acostumbrar uno a los conciertos de la nueva normalidad...

–Yo creo que el que más sufre es el público. Los que estamos en el escenario estamos sin mascarilla, tenemos un espacio en el que movernos y en el que bailar, pero el que está abajo sentado pues a veces se siente un poco frustrado. Por eso te digo que montamos este show en el que hacemos un repaso de nuestra carrera no por nuestros grandes éxitos, sino más bien por otras canciones que se han ido quedando olvidadas, vamos desgranando una historia. Yo creo que el que venga se va a reír mucho y lo va a pasar muy bien.

–Usted ejerce de gallego. Uno de sus últimos discos estuvo dedicado a la mítica banda Golpes Bajos y es autor de la cabecera de la serie de televisión ‘Fariña’. ¿Le gustó la experiencia de componer en gallego, para esa ocasión?

–Sí, en gallego escribo menos pero porque no soy gallego hablante. Sí lo hablo y me encanta, es mi lengua, pero desde pequeño hablaba en castellano y pienso y escribo mejor en castellano. En el caso de ‘Fariña’ en realidad metí solo unas pocas frases.

–¿Es usted de los que se dedicó a componer durante el confinamiento?

–Bueno, me dediqué sobre todo a plantar pimientos, tomates y cosas así. También compuse algo, claro, pero no por la pandemia sino por mi propio ritmo de trabajo. La pandemia no me resultó especialmente inspiradora, sino más bien al revés.

–Imagino que para el concierto de este sábado le acompañará su hermano Amaro. Él es más de estar en la sombra, ¿no?

–Claro, estaremos Amaro y yo en el escenario. Él prefiere las sombras pero ya verás como esta vez va a hablar un montón.

–¿Se ve la luz al final del túnel tras un año tan duro para la industria musical?

–Yo creo que no es solo una cuestión de la música, todos empezamos a ver un poco la luz. Pienso que a veces se habla de industria musical pero estamos íntimamente ligados a vosotros, lo que hacemos siempre depende del público y de la gente. Siempre estamos como vosotros y de eso se trata, de que las canciones sean un reflejo de lo que siente el público, creo que es de eso de lo que va nuestro trabajo. Me gusta recordar que somos iguales.

–Otros grandes artistas amigos suyos estarán también en esta edición de DSoko Fest, como Love of Lesbian o Mikel Erentxun. ¿Le gusta compartir escenario con otros cantantes?

–Me encanta, eso es lo que más echo de menos últimamente en los bolos. Son como ciclos en los que tocamos solos y cuando coincidimos con otros grupos es una gozada, echo de menos encontrarme con mis amigos y ver otros shows.