Inolvidable II Mater Series celebrado en El Puerto

El Puerto de Santa María se da nuevamente a conocer en España a través del rugby. En esta ocasión por el rotundo éxito en la organización del II Mater Series al que acudieron más de 200 jugadoras de equipos procedentes de Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona, Sitges, Bilbao, Vizcaya y León además de los tres equipo que presentaban Las Camaleonas como anfitrionas.

El II Mater Series en su tercera y última convocatoria de la actual temporada reunía a equipos de para jugadoras de más de 35 años, veteranas que dejaron de competir hace años junto a nuevas jugadoras, muchas de ellas madres, que han conocido este deporte recientemente y se han enganchado al mismo al ver disfrutar a sus hijos en las escuelas de rugby.

El viernes por la tarde fueron recibidas las jugadoras participantes en la sede social del Club de Rugby Atlético Portuense para que pudieran conocer su local de calle La Palma

y el centro de El Puerto, ya el sábado comenzaba el torneo en el polideportivo portuense con una espectacular presentación de los equipos participantes en el II Mater Series donde no faltaron los efectos especiales con música, humo, globos y buen ambiente con batucada y las Bailongas de La Puntillas.

A las 10:30 horas comenzaba la competición dividida en dos categorías: competición y desarrollo, para que todas las participantes pudieran divertirse según su nivel de juego, desarrollándose dentro de un gran ambiente de amistad, deporte y rugby donde no faltó el punto competitivo de los equipos que buscaban alzarse con el primer puesto de la clasificación de su categoría.

Finalmente el primer puesto del grupo de Desarrollo fue para Las Leonas procedentes de León y en Competición para el equipo local de Las Camaleonas que vuelven a proclamarse ganadoras en la última serie de la temporada y renuevan el título nacional de campeonas del Mater Series de la temporada 2022/23.

El torneo, en su parte deportiva terminó sobre la 16:00 horas y tras un baño en la playa de La Puntilla los equipos pasaron al Tercer Tiempo en el que no faltó el buen ambiente con música y actividades diversas así como la entrega de trofeos y recuerdos a los equipos participantes en el torneo.

Espectacular la organización del Mater Series que estamos seguros no podrán olvidar las madres participantes en la edición celebrada en El Puerto de Santa María gracias al gran trabajo realizado por Las Camaleonas y su gran equipo de colaboradores necesarios para que todo saliera a la perfección así como a la valiosísima ayuda prestada por distintas empresa mediante colaboraciones y como no, de la inestimable colaboración del ayuntamiento de El Puerto a través de la Concejalía de Deportes sin las que no hubiese sido posible superar un reto tan importante como es el organizar un evento de estas características.

Deporte y promoción de El Puerto a través del rugby vuelven a ir de la mano y consiguiendo que en cualquier rincón de España donde se practique este deporte se valore el buen hacer del Club de Rugby Atlético Portuense en la organización de grandes eventos, sobre todo cuando pueden disponer los medios necesarios para poder llevarlos a cabo.