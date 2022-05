IU apuesta en El Puerto por una feria más inclusiva

Izquierda Unida elevará al Pleno Ordinario de la próxima semana una moción para que durante los días en los que se celebre la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino se fije un horario sin ruido y luces estridentes para que todas aquellas personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o similares como Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Trastorno del Procesamiento Sensorial (TPS), etc., y sus familias puedan disfrutar de esta fiesta.

“Desde nuestra formación creemos que es necesario apostar por esta medida como ya hacen en la mayoría de los municipios de nuestro alrededor” declara Matilde Roselló, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de El Puerto, y añade “sabemos que es una moción que va a tener el compromiso de toda la Corporación y por ello esperamos que no caiga en saco roto como tantas otras y sí se lleve a cabo, no sólo en esta Feria, si no en todas las consecutivas y se tengan en cuentan estas condiciones en todas las fiestas que se celebren en la ciudad portuense”.

“Con esta propuesta buscamos que nuestras fiestas sean un ejemplo de inclusión y empecemos a dar pasos para que las personas que padecen trastornos del espectro autista o similares puedan disfrutar de una de nuestras fiestas más populares”, finaliza Roselló.