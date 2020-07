Guitarricadelafuente estará este sábado en Soko Puerto.

Este próximo fin de semana viene cargado de conciertos en el espacio Soko Puerto de Santa María. El viernes 31 de julio se podrá disfrutar de los ritmos más calientes de la mano de los djs Ramón Basso, Manuel 2Santos y Álex Aviño, dentro de las noches de Puro Latino.

Ya el sábado 1 de agosto SOKO Live -la cita habitual con la música en directo- traerá hasta las orillas del Guadalete al último fenómeno generacional en la escena nacional, Guitarricadelafuente, una de las voces más personales del pop nacional artífice de éxitos como Nana triste, Sixtinain o Desde las alturas.

Finalmente el domingo 2 de agosto el espacio Sokotronic ofrecerá otra jornadacon la mejor música electrónica de vanguardia: Tale of Us, el dúo de djs y productores afincados en Berlín, creadores de una residencia de fiestas tan celebrada como Afterlife, el mismo nombre que recibe su no menos prestigioso sello de techno melódico.

Desde la organización del Soko afirman que "en momentos como los que vivimos, en los que la apuesta por la cultura segura debe seguir firme y adelante, experiencias como la propuesta por Soko Puerto Santa María se hacen más necesarias que nunca. Cumpliendo con todas las normativas vigentes en cuanto a sanidad y aforos se refiere, el que ya es considerado el espacio de ocio seguro más grande de Andalucía -con capacidad de hasta 1.500 personas- vuelve este próximo fin de semana a sorprender con su ecléctica y atractiva programación, una nueva entrega tras los tres últimos éxitos encadenados de la pasada semana: Morad, Antílopez y Seth Troxler, que hicieron de Soko Puerto Santa María un fin de semana más el destino de todo melómano".

Las entradas para no perderte los conciertos y espectáculos se encuentran a la venta a través de la web www.sokopuertosantamaria.com