Gran éxito de la muestra de teatro joven a pesar de las trabas y los inconvenientes

Cada año las circunstancias son más adversas, pero no importa. Los chicos del taller de teatro joven, organizado por la Concejalía de Juventud durante el verano, demuestran, una vez más, la gran capacidad de improvisación que tienen. Da igual si hay que cambiarse entre biombos mientras el público mira hacia dentro, si otros espectáculo -como el festival Flamencos de El Puerto- les quita espacio y tiempo de representación o si se quedan sin escenario y tienen que buscarse la vida (dos días antes de la obra el grupo fue informado de que el tablado de gran altura instalado sobre el escenario del Hospitalito, para dicho festival, no iba a ser desmontado). Pero no importó. A pesar de todo, las dos funciones de Teatro Breve (adaptación de Cuadros de amor y humor al fresco de José Luis Alonso de Santos), consiguieron llenarse. La solución: darle la vuelta al teatro. El público sobre el tablado y los actores entre el público. Cuando hay ganas e ilusión, nada es demasiado. Al fin y al cabo, ya lo dijo Freddie Mercury: llueva, nieve o granice, el show debe continuar.