Germán Beardo: "El Puerto está recuperando un peso en Andalucía que nunca debió perder"

-Comenzamos un nuevo año, ¿qué balance general hace del 2020?

–Ha sido un año muy difícil, seguramente el más difícil de nuestras vidas. Un año marcado sin duda por la pandemia que trastocó todos los planes, pero nos quedamos con las lecciones aprendidas. Me quedo con lo bueno de 2020, y es que cada uno ha sabido dar lo mejor de sí mismo, en todos los sectores, para salir adelante, demostrando que si cada uno es capaz de dar lo mejor de sí el colectivo sale reforzado. Entre todos hicimos un Puerto más humano y más cercano en el que intentamos que nadie se quedara atrás y en el que nos protegimos los unos a los otros.

–Nos quedan aún meses muy duros por delante. ¿Cree que El Puerto podrá comenzar la recuperación económica a lo largo de este año, teniendo en cuenta el coste social y laboral que hemos sufrido?

–Empezamos 2021 mirando al futuro, con la esperanza puesta en la vacuna. Las administraciones marcan el ritmo de la vacunación y como municipio estamos ilusionados pensando que cuanto más rápido protejamos a nuestra gente mejor, y así podremos avanzar en la inmunización de la sociedad. Eso conllevará que podamos avanzar en la economía y en la salida de la crisis socioeconómica. En el sur de España y en la provincia de Cádiz esta crisis ya era casi estructural y ahora, con la pandemia, se ve acentuada. Partimos de una situación de desventaja con respecto al resto de España. En el caso de El Puerto yo miro a 2021 y 2022 con la esperanza de que hay un espíritu y un sentimiento latente de salir hacia delante, hay buenas señales e indicadores que nos hacen pensar que nos convertiremos en un referente de la provincia y de Andalucía en la generación de riqueza y empleo.

–De cara a la recuperación económica se han convocado los fondos Next Generation. ¿Tiene confianza en que algunos de los proyectos presentados pueda ser un revulsivo?

–Tengo una gran confianza en el equipo de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, que en muy poco tiempo se ha volcado en preparar toda una batería de proyectos que se centran especialmente en el programa de Gobierno. Son proyectos que han sido consensuados con los grupos políticos y espero que tanto el Gobierno de España, como la Junta de Andalucía y la Diputación nos ayuden en la tramitación de estos fondos, que sin duda serán una oportunidad histórica para la transformación que necesita El Puerto y su adaptación a las infraestructuras y recursos del siglo XXI.

–Una de las principales cuestiones pendientes para poder gobernar con un rumbo marcado son los presupuestos municipales. ¿En qué punto se encuentran y cuando prevén contar con los de este año?

– Hace aproximadamente un mes se aprobó un plan de productividad para el área económica, con tres meses de recorrido para la formulación del presupuesto. En estos momentos se está realizando el presupuesto de ingresos y en las próximas semanas se debe empezar con el de gastos. Es algo que está en manos del personal técnico, si fuera por voluntad política, por supuesto cuanto antes.

–Otro de los objetivos de este 2021 es aprobar por fin el Peprichye. Finalmente no pudo ser en 2020…

–No ha podido ser en 2020 porque la ratificación de los informes sectoriales de Telecomunicaciones y de Costas vino con informes negativos que han tenido que ser subsanados. Ese documento de subsanación pasará por Junta de Gobierno en las próximas semanas y automáticamente se podrá llevar el Peprichye a pleno para su aprobación definitiva.

–Y sin duda otro proyecto destacado es el nuevo paseo fluvial del Guadalete. ¿Manejan ya plazos para el inicio de las obras?

–Está pendiente de que la adjudicataria del parking presente la solicitud de licencia, y nos consta que lo hará en las próximas semanas. Con respecto a la obra de la superficie será una obra municipal de la cual está a punto de ser licitado el proyecto y la dirección facultativa.

"El parking de Pozos Dulces llegó a romper un gobierno. Si no hay un inversor tomaremos las medidas necesarias”

–En cuanto al parking de Pozos Dulces, nadie entiende qué pasa con esas obras. ¿Por qué tantísimo retraso?

–Sobre el parking de Pozos Dulces hay que hacer un recorrido histórico. Este aparcamiento llegó a romper un gobierno. Cuando llegamos tomamos la decisión de ejecutar un acuerdo que estaba encima de la mesa, la salida de Impulsa de Impulsa Aparca, para dar viabilidad a la entrada de un socio que acometiera la inversión necesaria para terminar las obras del parking subterráneo. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, se agilizó el proceso de licencia y todo parece indicar que la empresa no encuentra operadores que pongan la financiación que falta. Me consta que siguen buscando inversor y aún tienen tiempo, pero en cualquier caso no nos temblará el pulso para que, en caso de que no encuentren un inversor financiero para acabar las obras, tomar las medidas necesarias para que en este año se acometan las acciones para restaurar la entrada de El Puerto. No podemos seguir teniendo esa entrada así.

–La estación de autobuses es otra de las asignaturas pendientes. ¿Alguna novedad al respecto?

–Ya hemos recibido el convenio de la Junta de Andalucía, que está pendiente de informes de Secretaría y de Intervención. Si todo va bien en el pleno de enero se podrá llevar a aprobación. El plazo de la obra está fijado en 18 meses y se ejecutará entre las anualidades de 2021 y 2022.

–El equipamiento y puesta en marcha del centro de salud de La Florida también están en la lista de proyectos para este año. ¿Se harán mucho de rogar?

–La dotación del centro de salud está en los presupuestos de la Junta y se está estudiando por parte del SAS que este centro sea un referente, con una mayor cartera de servicios. En materia de salud hay que destacar también la licitación de las obras del consultorio de Valdelagrana.

–Este año ya se prevé que no habrá grandes fiestas como Semana Santa o Feria. En el caso de esta última, ¿se podría posponer hasta el otoño, como se barajó el año pasado?

–No nos lo hemos planteado de momento, estamos a la espera de ver cómo avanza el año. Las fiestas son importantes, pero lo más importante que llevan aparejado es la economía que generan. En la medida en que podamos mantener economía, protección de la salud y seguridad iremos tomando decisiones.

–El pasado verano los conciertos musicales fueron referencia a nivel nacional. ¿Se prevé otro año de actividad parecida o hay que esperar a ver cómo evoluciona la pandemia?

–Con las miras puestas en que esa evolución determine qué tipo de verano podremos tener, la intención es contar con un verano atractivo y referente en Andalucía. Queremos volver a tener conciertos en la Plaza de Toros, así como una oferta turística de primer nivel.

"El actual modelo de subvenciones está agotado y es necesario crear un nuevo marco normativo”

–Los colectivos sociales o deportivos están decepcionados por la falta de cobro de sus subvenciones comprometidas, así como la Flave, que ha hecho un balance muy crítico de su política de participación. ¿Qué va a ocurrir con estas ayudas si la falta de personal municipal no permite su correcta tramitación?

–No se trata solo de la falta de personal, aunque ya desde 2015 a 2019, con el Gobierno del PSOE, se perdieron 152 funcionarios municipales. El modelo que hay que cambiar es el de las subvenciones, ya que el actual está agotado por los cambios en las leyes y en los sistemas de fiscalización. Tenemos que ir hacia una ordenanza de subvenciones y una fiscalización previa limitada que de mayor agilidad. El tránsito será lento pero el problema de las subvenciones se lleva arrastrando desde 2016. Hemos sacado subvenciones adelante, aunque no todas las que quisiéramos. Quizás se daban demasiadas subvenciones y hay que priorizar las necesidades. No puede ser que el modelo de fiscalización conlleve que el Ayuntamiento no ayude a nadie, hay que atacar el problema de fondo, que es poder articular un marco normativo en el que las relaciones entre Ayuntamiento y administrados sean mucho más flexibles. La propia burocracia hace que el actual sistema sea de imposible cumplimiento, no es una cuestión de voluntad política.

–Una de sus intenciones al llegar al gobierno era precisamente reordenar los recursos municipales del Ayuntamiento, pero hasta ahora no se ven grandes cambios y los sindicatos demandan actuaciones de fondo como la modificación del Plan de Ajuste. ¿Se va a acometer esta tarea a corto plazo?

–Las prioridades del gobierno y de los sindicatos no tienen por qué ir de la mano. Ahora estamos centrados en aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) 2. No es un camino fácil, sino que conlleva mucho tiempo y mucha burocracia. Estamos haciendo un cambio que los ciudadanos no ven a priori, pero que verá la luz. Tenemos ya encima de la mesa para llevar a pleno un cambio en el modelo de fiscalización, la fiscalización previa limitada, y queremos que haya consenso con la alta dirección funcionarial del Ayuntamiento. Eso va a descargar el cuello de botella del área económica, descargando la responsabilidad en los jefes de servicio de las distintas áreas. La reorganización del Ayuntamiento será un trabajo de muchos meses pero poco a poco dará frutos.

"Queremos que la Jefatura de la Policía Local sea un puesto de libre designación, aunque no político”

–En cuanto a la jefatura de la Policía Local. ¿Hay alguna intención de convocar la plaza de intendente mayor?

–Hay intención de reorganizar la Policía Local, y eso pasa por modificar la RPT y crear una Jefatura como un puesto de libre designación. No será un puesto político, sino que dentro del reglamento se podrá elegir, en concurso público, a un intendente jefe. Es necesario además concluir la incorporación de los 16 nuevos agentes y sacar las plazas dotadas en el presupuesto.

–¿Está satisfecho con la gestión de su equipo de gobierno hasta la fecha o sus expectativas se han quedado cortas?

–Estoy plenamente satisfecho dadas las circunstancias a las que nos enfrentamos. En ningún capítulo del programa de Gobierno estaba enfrentarse a la mayor amenaza sociosanitaria de esta generación, algo que trastoca cualquier plan. Hemos vivido momentos muy duros, con mucha preocupación por la salud y las consecuencias socioeconómicas. A un alcalde se le pide todos los días que intervenga en cualquier tipo de asunto, la gente no entiende de competencias y me solicitan de todo. Dentro del contexto de una pandemia que ha trastocado los planes de todos los gobiernos, creo que nadie ha hecho más en menos tiempo en los últimos años.

–¿Qué destacaría de la gestión realizada hasta ahora por el equipo de PP y Cs?

–Me enorgullezco de haber puesto El Puerto en el foco de buenas noticias en España. Al margen de los avances en el Peprichye, el proyecto para el Club Mediterráneo, los parques infantiles, la apertura de la biblioteca María Teresa León… Cuando interactuamos con otras administraciones te das cuenta de que las grandes noticias que vendrán no han sido por casualidad. El Puerto está recuperando un peso específico en el mapa andaluz y nacional que nunca debió perder, y ese es el mayor logro de estos 18 meses.

"Me siento un alcalde muy querido, no solo en las redes sociales sino también en la calle"

–Sus críticos le acusan de hacer una política de marketing y de imagen, abusando de su presencia en las redes sociales. ¿Qué les diría?

–Solo faltaría que no tuviera críticos. Unanimidades no tiene nadie en la vida, pero me congratulo de tener el afecto de la mayoría de la gente y eso lo noto cuando voy por la calle. Me siento un alcalde muy querido, no solo en las redes sociales sino también en la calle. En el siglo XXI la mejor manera de hacer política es el contanto diario con los ciudadanos y las redes sociales permiten que yo pueda hablarle directamente al ciudadano todos los días y a cualquier hora. Si yo fuera un vecino de El Puerto de a pie estaría encantado de poder hablarle al alcalde de tú a tú.

–El año que termina no ha estado exento de polémicas. ¿Cree que se han aprovechado estos casos para hacer una política de acoso y derribo por parte de la oposición?

– La oposición está para hacer oposición y crítica al gobierno. Son conscientes de que el Ayuntamiento tiene una falta de recursos humanos y materiales muy importante, que los servicios básicos se cubren muy a duras penas y que eso se ha visto acrecentado por el Covid. Uno de los ejemplos más sangrantes ha sido la situación de determinados proveedores, a los que se está tardando mucho tiempo en pagar. El Covid no son solo los contagios, sino que se aíslan departamentos enteros y no se avanza. La pandemia ha provocado una gran parálisis en la gestión, en una administración que ya estaba muy tocada. Ahora estamos reorganizando la administración. Hay puestos de jefaturas de servicio vacantes como el de Servicios Sociales, el jefe de servicio de Licencias es interino, el jefe de la Policía Local es un nombramiento provisional… El Ayuntamiento en sí está en una situación de debilidad que la oposición conoce. Esta operación de reorganización no se puede hacer en 18 meses, y menos con 10 meses de pandemia de por medio. Los portuenses saben que al frente del Ayuntamiento hay un equipo de gente competente y un alcalde que trabaja todos los días por sacar el Ayuntamiento adelante.