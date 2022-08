'Gatos de El Puerto' ha esterilizado este año a unos 200 animales

Tras la denuncia formulada por una veterinaria sobre el mal estado de una colonia felina en Puerto Sherry, la asociación Gatos de El Puerto ha querido aclarar que estas colonias no están abandonadas, sino que cuentan con cuidadores voluntarios que trabajan para su control.

Desde la entidad explican que "las colonias felinas son muy numerosas por dos motivos: uno es el abandono de gatos cuando son adultos y ya no son tan graciosos como de pequeños, o cuando a las familias no les gusta un gato porque no entienden su comportamiento, y el otro es que esos gatos se reúnen, se reproducen y proliferan, aumentando de forma exponencial la población de la colonia".

Este año Gatos de El Puerto, con sus voluntarios y el servicio del Centro Municipal de Protección Animal (Cemuproam) han llevado a esterilizar alrededor de 200 gatos, "cifra que hubiese sido mayor si el Ayuntamiento hubiera hecho una buena campaña a favor de la esterilización y hubiese otorgado los recursos necesarios", añaden.