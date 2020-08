Funcionarios municipales protestan por el retraso de las nóminas y la falta de personal

La plaza de Isaac Peral ha acogido este lunes una concentración de funcionarios y personal municipal.

Entre otras cosas, protestan por los incumplimientos del convenio colectivo, el retraso en el pago de las nóminas -que achacan a un problema de gestión interna de los servicios, no de liquidez o de Tesorería- y la falta de personal.

Como explica Juan Domínguez, presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento, "los políticos tienen que articular medidas para que no ocurra algo como el retraso en el pago de las nóminas, algo que cada vez ocurre con más frecuencia".

A pesar de celebrarse en el mes de agosto y de la pandemia, numerosos funcionarios han participado en esta concentración, convocada por los sindicatos. Entre otras cosas, los representantes de los trabajadores piden "que se agilice la tramitación de los expedientes que están parados y se solucionen temas que se eternizan, como la modificación del plan de ajuste".

Los sindicatos recuerdan que es necesario contar con nuevo personal, ya que en estos últimos años se han registrado más de 140 jubilaciones que no han sido cubiertas, y eso sólo se arregla en la Mesa de negociación, "que no se reúne desde hace 15 meses, y tampoco hay convocatorias a la vista. No ha habido ningún avance en materia de personal con este equipo de Gobierno", señala Juan Domínguez.