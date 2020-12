Francisco Aldana Mateo y Antonio Álvarez Martín encarnarán a los Reyes Gaspar y Baltasar en El Puerto

La ciudad ya cuenta con las tres personas que van a encarnar a los Reyes Magos de Oriente. Los empresarios Francisco Aldana Mateo y Antonio Álvarez Martín encarnarán, respectivamente, a los Reyes Gaspar y Baltasar, tal como acaba de anunciar el concejal de Fiestas del Ayuntamiento, David Calleja. A ellos hay que sumar el comerciante Miguel Ángel González Silva, propietario de la Carnicería Migue, de la barriada Sudamérica, designado por la Flave días atrás para representar al Rey Melchor.

David Calleja ha agradecido a los dos empresarios “la disposición con la que afrontan esta responsabilidad, tanto en la inminente edición como en la de 2022, esperando para esta última que las circunstancias sanitarias permitan para entonces organizar con normalidad tanto la Navidad como la propia Cabalgata, de modo que ellos y el resto de la Corte puedan disfrutar de todos los eventos que queríamos organizar en las próximas fechas y de los que se ha tenido que desistir por la pandemia”.

“Destaco en ambos la gran ilusión con la que acogieron la noticia y cómo se trata de dos personas a quienes les llena colaborar, no solo con los niños sino también con las personas más necesitadas”, refiere el edil, quien valora que “tendremos la oportunidad de trabajar durante el próximo año de cara a la edición de 2022 con tres Reyes Magos que son tres personas maravillosas, que han aceptado la designación de cara a 2021 sabiendo las dificultades que eso conllevaba y las pocas satisfacciones que de manera personal podían tener debido a las escasas actividades que se celebrarán, por lo que el agradecimiento a Miguel Ángel González Silva, que dará vida a Melchor, Francisco Aldana Mateo y Antonio Álvarez Martín es doble, dado el valor tan grande de apoyar no solo a la concejalía de Fiestas sino al alcalde, Germán Beardo, y a toda la ciudad de El Puerto”.

Francisco Aldana Mateo, conocido como Paquín, empresario al frente de 'Transportes Portuenses Paquín', 'Excavaciones Portuenses Paquín' y 'Urbexcon Puerto SL' afirma que vivirá su primera experiencia como Rey Mago. “Me habían ofrecido en algunas ocasiones ser Rey Mago pero me he decidido ahora a aceptar”, asevera Paquín, empresario portuense de 62 años de edad bajo cuyo mando se sitúan casi cuarenta trabajadores y quien considera que el teniente de alcalde de Fiestas "es una persona inteligente, al que le gustan las cosas bien hechas y que está bien designado para ese cargo". "Todo sea por los niños. Me siento muy contento de vivir una experiencia preciosa", indica el próximo Rey Gaspar, quien se muestra feliz de repetir designación en 2022, esperando que para entonces las circunstancias hayan vuelto a la normalidad y preparar el evento para que resulte estupendo.

Antonio Álvarez Martín, conocido como Nono, comerciante al frente de 'Suministros de Fontanería Antonio Álvarez', establecimiento sito en la avenida de Sanlúcar, será la persona encargada de encarnar al Rey Baltasar. Nacido en Écija hace 60 años, lleva 52 viviendo en El Puerto, los últimos 40 de ellos como profesional de los sectores ferretero y fontanero. Antonio Álvarez admite sentirse "muy satisfecho por la designación". "Varios concejales me propusieron con anterioridad ser Rey Mago y me he decidido a aceptar ahora animado por la familia, que me cuenta que los años van pasando y acabaría perdiendo la oportunidad, y también por ser David Calleja el responsable de Fiestas", afirma Álvarez Martín, quien apunta que "quizá habría rehusado de nuevo si no hubiese sido David el titular del área, pero es una persona que organiza muy bien las cosas y que le está dando un cambio a las festividades".

"Mi experiencia en la cabalgata se limita a cuando fui paje en la de Jerez el pasado año, aunque mi hermano José fue Rey Mago en El Puerto hace muchos años y me ha contado bastantes cosas”, detalla el próximo Rey Baltasar, quien no duda en señalar que es su preferido de los tres. Álvarez Martín califica como una buena decisión que el nombramiento continúe vigente de cara a la cabalgata de 2022, ya que la edición inminente va a ser atípica con motivo de la epidemia y espera que la siguiente pueda desarrollarse con normalidad, si las circunstancias sanitarias lo permiten, además de estimar que, de esta forma, "disponemos de mucho tiempo para prepararlo todo".