Enrique Valle: "El PP no ha sabido pelear una estación de autobuses digna para una ciudad como El Puerto"

El veterano dirigente vecinal portuense Enrique Valle ha querido salir al paso de las recientes declaraciones realizadas por la candidata del PP por Cádiz a las próximas elecciones autonómicas, Ana Mestre, en las que destacaba la apuesta del Gobierno andaluz por el proyecto del intercambiador de autobuses para El Puerto, que acaba de salir a licitación.

Para Enrique Valle "la Junta no ha apostado por El Puerto y quienes hemos movido este proyecto desde un principio hemos sido los vecinos, que fuimos los que lo llevamos hace muchos años al Parlamento Andaluz".

No obstante, la queja de Enrique Valle se centra más bien en el tipo de equipamiento que recibirá finalmente El Puerto, un intercambiador con cuatro dársenas, cuando los vecinos siempre pelearon por un edificio de más consistencia como el que se ha construido en localidad de Chipiona, con apenas 20.000 habitantes cuando El Puerto tiene más de 90.000. En el caso de la localidad chipionera el edificio ofrece ocho dársenas, el doble de las que tendrá el intercambiador de El Puerto.

Valle recuerda que cuando en tiempos del anterior gobierno municipal se les planteó el modelo de intercambiador propuesto por la Junta ellos lo rechazaron y exigieron que fuera un edificio mayor, con más dársenas y servicios como una consigna, taquillas y cafetería.

"El Puerto necesita una estación de autobuses digna, como la de Chipiona, y el PP de El Puerto no ha sabido pelearlo", lamenta, lo mismo que critica el retraso en la puesta en marcha del centro de salud Ángel Salvatierra y que no funcione al 100% ni cuenta con servicio de Urgencias. "Que no vengan ahora vendiendo cosas que no son verdad", dice Valle.