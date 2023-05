David de la Encina propone soluciones frente a la falta de contrato de limpieza en El Puerto

El candidato socialista David de la Encina considera "prioritario y esencial" que la ciudad de El Puerto cuente con un servicio de limpieza y recogida de basuras de primera. “Un servicio que dé respuesta a las necesidades del ciudadano, acorde a lo que se paga y que esté a la altura de nuestra ciudad”, ha señalado.

Asimismo, ha exigido de nuevo que se presente el pliego del servicio, que lleva ya 19 meses sin contrato "y en claro deterioro porque el PP no ha sido capaz de sacar ni una sola licitación en tiempo y forma en estos 4 años".

De la Encina destaca que “se trata del contrato más importante, que deberá garantizar la limpieza diaria de la ciudad, por el que la ciudadanía paga una alta tasa y el ayuntamiento recauda 13 millones de euros y, sin embargo, desde que entró Beardo el servicio se ha ido deteriorando, ya que no ha sido capaz de dar las soluciones que prometía cuando se anunciaban como los preparados”.

Lo más grave de esta situación, añade el PSOE, "es que la demostrada incapacidad de Beardo y su equipo tiene consecuencias para el servicio que se ofrece al ciudadano, para la plantilla y, de manera general para la ciudad, que no tiene un servicio de limpieza como se merece, ya que, al estar en precario, la empresa no ofrece mejoras, no repone maquinaria, no repone contenedores, ni, en definitiva, mejora el servicio".

Como lamenta el candidato socialista “Germán Beardo ha estado 4 años sin hacer nada, viviendo de las rentas que le dejamos del anterior mandato y de las inversiones de otras administraciones como el Gobierno de España o la Diputación de Cádiz, y cuando le toca hacer algo de su directa competencia, como sacar el pliego del servicio más importante que tiene El Puerto no es capaz ni de hacer un borrador”.