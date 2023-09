Elaborado un inventario para Ecologistas en Acción sobre la riqueza botánica de la finca La China

Un inventario realizado para Ecologistas en Acción demuestra que la finca de La China "es una auténtica joya botánica en el litoral portuense", con un total de 201 especies de flora, de las que cinco están amenazadas y hay que proteger.

El planeamiento urbanístico del municipio de El Puerto de Santa María, señalan los ecologistas, "no ha tenido en cuenta para nada la existencia de especies de la flora amenazada que tiene una protección estricta de sus poblaciones y de sus hábitats". El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) La China-Pueblo Marinero, actualmente en tramitación, ni siquiera aporta un inventario de su flora.

Ecologistas en Acción va a aportar en sus alegaciones contra este PERI un inventariado de especies botánicas realizado por el naturalista y doctor por la UCA, Juanjo Rubal Lobo, con la colaboración de expertos de biodiversidad virtual. En 2008 se realizó ya un primer inventario en una jornada que arrojó 80 especies. El actual inventario es fruto de muestreos mensuales en 2022 y semanales o quincenales en 2023 hasta alcanzar las 201 especies autóctonas.

De las especies localizadas en La China, Crepis erythia, Linaria munbyana, Ononis talaverae, Ornithogalum arabicum y Pancratium maritimum, están incluidas en la Lista Roja de la flora andaluza, y las tres primeras, además, en la Lista Roja nacional de flora, lo que le da una especial relevancia y valor a este bosque.

"Lo más sorprendente", subraya Ecologistas en Acción, "no es sólo que la empresa promotora de esta urbanización no haya aportado ningún inventario de flora, sino que el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento tampoco se lo ha solicitado, y ni siquiera ha presentado ningún informe a este PERI, a pesar de habérsele requerido desde el Área de Urbanismo del mismo Ayuntamiento. Ni a Millán Alegre ni a Caraballo les interesa proteger este bosque. Además, en el Informe Ambiental Estratégico de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta se aseguraba que no existe ninguna especie relevante, lo que demuestra la falta de rigor de ese informe favorable a la urbanización de La China y la connivencia de los responsables de medio ambiente del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía con la especulación urbanística".

Ecologistas en Acción va a demandar en sus alegaciones que se proteja la totalidad de La China y se adecue como parque forestal público, "lo que sin duda redundará en la preservación de nuestra biodiversidad, en la lucha contra el cambio climático, en la mejora del paisaje litoral y de la calidad de vida de sus habitantes y de los usuarios de sus playas y de su paseo litoral".