Eduardo Moreno Naval será el Placero de Honor 2019.

Eduardo Moreno Naval ha sido designado como Placero de Honor 2019, tras la elección realizada por la junta directiva de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos, Acodema, que preside Miguel Ángel Hernández.

La concejala de Comercio, Blanca Merino, anuncia que el alcalde, Germán Beardo, le entregará la distinción a Moreno el domingo 8 de diciembre, tras la misa que comenzará a las diez de la mañana con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona del Mercado portuense. Durante ese día se descubrirá un azulejo pintado a mano con el nombre del placero, realizada por la Asociación de Artesanos de El Puerto, que se situará a la entrada del Mercado y se le entregará una placa conmemorativa.

“La junta directiva de Acodema ha decidido por unanimidad que una persona para ellos muy querida e importante como Eduardo Moreno recibiera este homenaje”, indicó Merino, quien señaló también que para la Concejalía de Comercio “es un placer recuperar estas costumbres e instaurar este premio, que se convertirá en una tradición más de esta festividad y que el Ayuntamiento repetirá cada año”, enfatizando que “haremos todo lo posible para dinamizar la vida en el Mercado”.

Moreno Naval, de 69 años, asegura sentirse “muy orgulloso de que mis compañeros me hayan considerado Placero de Honor. Es un honor para mí y un placer tener tantos amigos aquí, lugar donde desarrollé toda mi trayectoria profesional, y que me hayan elegido”, indicó el galardonado, quien recuerda que “trabajé en el Mercado desde 1964 hasta 2015, cuando me jubilé, al frente de los puestos 9 y 10, en un negocio familiar de carnicería y charcutería, una empresa familiar que fundó muy abuelo, quien llegó al Mercado en 1934, siguiendo después mi padre, posteriormente yo y en la actualidad mi hijo, por lo que estamos en la cuarta generación”.

Eduardo Moreno explica que “siempre he estado en la junta directiva, desempeñando varios cargos en la entidad y ayudando en lo que me ha sido posible, contactando con el concejal responsable en cada mandato en busca de mejoras para la Plaza”.

El presidente de Acodema ha explicado la decisión de la junta directiva indicando que “Eduardo Moreno es la persona que, a nuestro juicio, más méritos atesora”, aseverando que el premiado “siempre ha luchado por mantener la tradición de la Inmaculada”.