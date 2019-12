Así, entre otras medidas saldrán a la luz algunos de los fondos del rico legado del poeta que llevan guardados más de 30 años , entre otras cosas por falta de espacio. Como explicó Campos “durante el año 2020 trataremos de mejorar y renovar también la exposición biográfica de Rafael Alberti, que no ha sufrido ningún cambio desde la inauguración del edificio, y sí las inclemencias del paso del tiempo”. La edil anunció que “vamos a trabajar con la intención de hacer de la Fundación Rafael Alberti lo que debe ser, un centro importante en el estudio y difusión de la poesía y de la obra de nuestro poeta universal, y para que poco a poco ocupe el lugar destacado que se merece en el mapa de la literatura, el arte y la cultura de nuestro país”.

La liquidación de la Fundación aún sigue pendiente

Ha pasado ya casi una década desde que se decidiera liquidar la Fundación Alberti para convertirla en casa museo, o centro municipal en torno a la figura y la obra del poeta. Como ya se sabe, las cosas de palacio van despacio y aún en estos momentos no hay noticias sobre cuándo podrá concluir este proceso. Los responsables de la Concejalía de Cultura explicaron que será la Junta de Andalucía, a través del Protectorado de Fundaciones, la que tenga que concluir con los trámites necesarios, algo que hasta ahora no ha sido posible por la carga de trabajo de este organismo. Desde Cultura, no obstante, anunciaron que en breve se interesarán ante la Junta por el estado de este proceso de liquidación. Fue en 2010, tras la dimisión de María Asunción Mateo como presidenta, cuando se acordó liquidar la Fundación, aunque los trámites quedaron estancados y se retomaron en 2016, tras saldarse la deuda que mantenía la entidad con los bancos.