Cultura relanzará la figura de Alberti fomentando los fondos del legado y su obra poética

La Concejalía de Cultura relanzará la figura de Rafael Alberti y seguirá dando a conocer los fondos del legado que se conservan en la casa natal del poeta, en la calle Santo Domingo, una serie de carpetas y obras que durante años se han sacado en contadas ocasiones, y que en general son bastante desconocidas para el gran público.

En la actualidad se expone en la fundación, en la planta baja, la carpeta que realizó el poeta inspirándose en la obra del famoso pintor Joan Miró, que lleva el título Maravillas con variaciones acrósticas en el Jardín de Miró, un interesante trabajo realizado de manera conjunta entre ambos artistas y que se podrá visitar hasta el mes de junio.

Pero no son estos los únicos trabajos que forman parte del legado y que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto quiere sacar a la luz para conocimiento general de los ciudadanos y admiradores de la obra albertiana. "Hay muchas carpetas que se pueden sacar y que están pendientes de ser expuestas en los muros de la fundación", señalan los técnicos del área. Es el caso de algunas interesantes carpetas de Pablo Picasso, de Antoni Tàpies, y de otros artistas contemporáneos, en ocasiones amigos personales de Alberti, incluso obras del propio poeta, muy interesantes según los conocedores de los fondos, ya que el legado es amplio.

Con esta nueva fórmula de revitalización, que dará prioridad a impulsar la actividad en torno a su obra y reflotar la Fundación Alberti, se conseguirá sin duda atraer a un mayor número de visitantes interesados en la cultura y el arte, que antes no tenían el aliciente de poder contemplar cada cierto tiempo una exposición inédita en la casa natal del poeta.

Paralelamente, también se deberá renovar la exposición permanente en torno a la vida y obra del escritor, que data del año 2002 y que habría que actualizar, ya que desde su inauguración han surgido nuevos datos y aportaciones que enriquecen y actualizan la visión sobre el universal autor de El Puerto.

La fundación está actualmente en plena transformación, siempre con el horizonte de que la casa natal de Rafael Alberti vuelva a ser motor de la poesía. Desde hace algún tiempo, la fundación se encuentra en proceso de disolución, pero esta no acaba de llegar debido a que el Protectorado de Fundaciones no termina de completar los trámites. Los procesos de disolución de fundaciones se producen especialmente cuando los descendientes o familia de los artistas comienzan a desvincularse de la entidad, como es el caso también de la fundación portuense Pedro Muñoz Seca, que se encuentra en una situación parecida, también en fase de disolverse. Ambas no obstante seguirán funcionando como entidades culturales cuando dejen de ser consideradas fundaciones.

Pero además de la promoción de la obra gráfica del legado, se está trabajando en el fomento de la poesía y en profundizar sobre su producción literaria, para lo cual se ha diseñado un ciclo de conferencias Los libros de Alberti. Una lectura nueva en la voz de los poetas.

De esta forma, la concejala de Cultura, Lola Campos, y el secretario de la fundación, Enrique Pérez, presentaron esta mañana en la sede de la entidad este ciclo de cionferencias, que se inició en diciembre. Las conferencias están coordinadas por José Ramón Ripoll (reconocido escritor y musicólogo) y que suponen "una oportunidad de acercarse a la poesía de Alberti" a través del análisis de destacados escritores y especialistas sobre sus principales obras literarias: Marinero en Tierra, Sobre los ángeles, Sermones y moradas, Ora marítima, Retornos de lo vivo lejano, o Versos sueltos de cada día…

La concejala de Cultura ha subrayado que "se trata de un cartel de figuras con un nombre propio en la poesía y que hemos logrado reunir desde Cultura para poder devolver la voz a Alberti y conseguir que su figura vuelva a ser un referente absoluto para nuestra ciudad”.

El secretario de la Fundación Alberti, por su parte, ha destacado que se trata de una selección muy cuidada de poetas, y que "ellos mismos han seleccionado las obras que quieren presentar en función de aquellas que más les han influido o marcado personalmente". Asimismo, ha incidido en que este análisis por parte de poetas modernos, de gran calidad literaria, supondrá una nueva visión de la obra de Alberti, ya que “los libros con el tiempo dicen cosas nuevas”.

Este próximo jueves, Jaime Siles, catedrático de Literatura y editor crítico de dos tomos completos de la obra de Rafael Alberti, hablará del libro Sobre los ángeles, a partir de las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo en el salón de la fundación. “Desde Cultura queremos hacer extensiva la invitación no sólo a poetas o amantes de la poesía sino a todos los portuenses, ciudadanos, jóvenes, estudiantes que quieran conocer más sobre Alberti y su obra”, ha expuesto la concejala.

A este se unirán en próximas fechas, hasta junio, figuras de la talla de Joan Margerit, último premio Cervantes; o Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, una de las personalidades más destacadas de la poesía española desde 1980, que fue amigo personal de Alberti y con un amplio palmarés de premios en su haber, que acudirán a esta cita para analizar diferentes libros del universal poeta portuense.

A ellos se suman Aurora Luque (poeta, traductora, profesora y distinguida también con varios premios); Raquel Lanseros, traductora y poeta, y "una de las voces más premiadas y reconocidas de la actual poesía en español" (Premio Andalucía de la Crítica 2018 y el Premio de la Crítica 2018); el también ampliamente galardonado Luis Muñoz y grandes referentes de la poesía contemporánea como los citados García Montero o Joan Margarit, que estarán en las citas mensuales que se prolongarán, como se ha dicho, hasta el mes de junio.

Una vez finalizado el ciclo, se procederá a la edición de las conferencias en un libro que abrirá una nueva colección de publicaciones en torno a la figura de Rafael Alberti.