La epidemia del coronavirus ha dado al traste con las principales fiestas portuenses de este año, pero el concejal de Fiestas, David Calleja, no está dispuesto a que los portuenses se queden también sin Navidad.

El célebre edil popular ya lleva meses trabajando en el diseño de estas fiestas -gracias a las cuales el pasado año cosechó un gran éxito, debido a sus ideas innovadoras-. Calleja es consciente de que este año no se podrá vivir una Navidad al uso, pero eso no le resta entusiasmo para que ya tenga apalabrada la corte al completo de los Reyes Magos -ya se conocen las identidades de la Estrella de Oriente y Cartero Real, Carmen Molares y Manuel Acal, respectivamente-.

"Vivimos con restricciones y lógicamente no vamos a tener una Navidad normal" -afirma Calleja-, pero añade que trabaja para poder adaptar las diferentes actividades a las circunstancias que manden en ese momento, siempre con la seguridad por delante. "Yo estoy trabajando desde hace tiempo en el diseño de las carrozas, y sin finalmente no pueden salir pues se guardan, será un trabajo ya hecho para otro año". No obstante, la intención de Calleja es que haya al menos alguna carroza, y aunque no pueda ser en formato de cabalgata sí puedan estar presentes en distintas localizaciones repartidas por la ciudad, para llevar a los niños la ilusión propia de la Navidad.

"Quiero que tengamos una Navidad lo más bonita posible, que los niños disfruten en la calle, guardando siempre las necesarias medidas de seguridad", explica. También tiene previsto pedir a los portuenses que decoren los balcones, incluso organizar algún concurso, cualquier cosa que aporte un poco de optimismo al ambiente. "La Navidad estará enfocada para los niños, aunque no podrá haber pasacalles como el año pasado. Sí podemos plantear, por ejemplo, un itinerario por diferentes escenarios locales, lugares que sean bonitos y mágicos para los niños", explica.

Calleja afirma que "el coronavirus no me ha quitado la ilusión" y reconoce que en estos tiempos, más que nunca, "hay que tirar de imaginación", algo que precisamente no le falta a este concejal.