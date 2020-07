La profesora de baile Carmen Morales será la Estrella de la Ilusión de la Navidad 2020

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, David Calleja, anuncia que la Estrella de la Ilusión de la Navidad 2020 será la bailaora Carmen Morales. El edil agradece “la maravillosa acogida que ha dispensado a este reto tan bonito, una designación más que merecida, pues lleva desarrollando una gran labor en la ciudad, dejando la semilla del arte a través de sus clases en numerosas personas, hoy brillantes profesionales del baile gracias a su trabajo, esfuerzo y tesón, por lo que es un orgullo inmenso que la estrella que más ilumine este año la ciudad lleve el nombre de Carmen Morales”.

Calleja explica que, al impedir la epidemia de Covid-19 la realización de numerosos eventos, se encuentra inmerso en la preparación de festividades más distanciadas en el tiempo, que espera se puedan desarrollar de una manera normal, por lo que ya se ha puesto en contacto con algunas de las personas que formarán parte del cortejo de la Navidad, entre las que se cita quien encarnará a la Estrella de la Ilusión.

La profesora de baile flamenco Carmen Morales, al frente de la Academia que lleva su nombre desde 1987, desde la que muchos alumnos han ganado premios nacionales, ha declarado sentirse “tremendamente ilusionada”. “Algunos padres de los chicos, que habían visto los nombramientos de otras compañeras, me preguntaban cuándo sería yo la elegida. Pensaba entonces que, por una parte, me encantaba la idea y, por otra, no me veía en el papel. Así se lo expuse a David, pero él, con la personalidad que le caracteriza, me transmitió una fuerza enorme”, explica Morales, quien considera que “estas próximas Navidades nos hace falta a todos un empujón especial de alegría, debido a lo que estamos pasando”.