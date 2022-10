CCOO acusa al gobierno municipal de querer privatizar servicios públicos

La sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento portuense se ha referido a la reciente contratación de una empresa de servicios para cubrirla falta de personal en las instalaciones deportivas municipales, concretamente en elPabellón Ramón Velázquez. Esta contratación, que está previsto que finalice el 31 de diciembre, ha supuesto que el ya escaso personal destinado a esa dependencia seatrasladado a la Ciudad Deportiva.

Según CCOO "lo que podría entenderse como una medida paliativa para solventar las deficiencias de personal no es más que un primer paso para externalizar servicios. Externalizar es el eufemismo de privatizar. Existen bolsas de empleo que pueden ser usadas para solventar estas deficiencias pero apenas se usan porque deben proveerse de presupuesto. Las personas adscritas a dichas bolsas ven cómo peligra la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo para el que se han preparado y presentado a las pruebas correspondientes. Estamos hablando de la falta de personal y del compromiso que el propio alcalde realizó para cubrir los puestos que han mermado a lo largo de los años y que fue realizado públicamente", señalan.

El sindicato recuerda que "no es la primera vez que se realizan acciones de parcheo. Ya la anterior concejala de Deportes, Lola Campos, también usó reiteradamente el servicio de seguridad del Ayuntamiento para la apertura de las instalaciones y llegó a denegar permisos solicitados con antelación al personal que lo requería. A la incertidumbre de poder optar a un puesto de trabajo hay que añadir otras circunstancias que sufren desde hace tiempo este sector de la plantilla municipal: la escasez de personal obliga a no poder cubrir todo el trabajo que requieren las instalaciones, ya que en numerosas ocasiones son los propios deportistas los que deben manipular el material e infraestructuras necesarios, y eso incluye a menores de edad, con el consiguiente peligro de accidente que conlleva. Los clubes protestan, pero a veces no materializan esas protestas ante la suspicacia que despierta la posibilidad de que en las subvenciones o ayudas se vean afectados", afirman.

La sección sindical de Comisiones Obreras quiere manifestar públicamente "la defensa de la plantilla de Deportes y de todo el colectivo que pueda verse afectado por las prácticas de privatización que este gobierno local quiere instaurar como práctica habitual. No cejaremos en el empeño de evitar esa privatización innecesaria. La ciudadanía debe saber que los argumentos que se esgriman a favor de esa privatización no son tales. Lo público es lo de todos y la garantía de igualdad de uso y trato sólo la pueden dar unos servicios municipales bien dotados de personal y presupuesto, con una estabilidad que no facilitan los servicios privados".

Por ello, exigen que desde el gobierno municipal "se de prioridad a todas las necesidades que los sindicatos en general y Comisiones Obreras en particular proponen para poder afianzar una plantilla municipal digna de una ciudad como El Puerto y así poder ofrecer un servicio público de calidad e igualdad, como establecen las más elementales normas democráticas", concluyen.