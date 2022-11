“Beardo ha abandonado las políticas de protección animal", según el PSOE

El portavoz del Grupo Socialista, Ángel Mª González, ha solicitado al gobierno local de PP y Cs mayor implicación política en la situación de desprotección animal que se está viviendo actualmente en la ciudad, donde recientemente se han producido ataques a colonias felinas con lanzas y alquitrán.

Lamentando unos hechos que califican de “espeluznantes y graves”, desde el PSOE señalan que “esto no es más que una consecuencia del retroceso que, con Germán Beardo, ha sufrido la ciudad en materia de protección animal: sin directrices a la Policía Local, sin campañas de concienciación, y con un servicio municipal que deja mucho que desear”.

Para Ángel Mª González “en este mandato Beardo ha ido totalmente en la línea contraria a la del Gobierno de España” y señala que “mientras a nivel nacional los socialistas sacamos leyes de protección y bienestar animal, en El Puerto Beardo abandona a su suerte a las colonias felinas o mira para otro lado ante el maltrato animal”.

El portavoz explica que “desde que llegó a la Alcaldía en 2019, y en contra de sus promesas, Germán Beardo no ha construido ningún parque canino o de esparcimiento con fondos propios, no ha dado instrucciones para hacer cumplir la Ley de Protección Animal, eliminó los contenedores refugios, no ha presupuestado nada en esta materia y tampoco ha cumplido su promesa de acabar con los problemas de salubridad de las heces caninas en todas las aceras portuenses”.

Además, los socialistas alertan del problema que está suponiendo la falta de apoyo al control de las colonias felinas, donde "la asociación Gatos de El Puerto, con mucha voluntad pero con pocos recursos, se ve abandonada y sin apoyo municipal, pues el Ayuntamiento sólo está castrando a tres gatos por semana, una cifra pírrica que no soluciona el problema".