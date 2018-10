El Ayuntamiento elevará los posibles cambios en el callejero a la Junta de Andalucía

La competencia para aprobar los cambios de nombres en el callejero de El Puerto no corresponde al Pleno, sino a la Junta de Gobierno Local. De esta forma, en próximas fechas se podrían elevar a este órgano de gobierno municipal los cambios en la nomenclatura de las calles y barriadas propuestos por la Comisión de Memoria Democrática. De ellos hay una parte que están recogidos en el informe técnico elaborado por profesionales titulados, mientras que otros fueron objeto de las deliberaciones de la Comisión de Memoria Democrática, aunque no están avalados en el informe de la citada comisión asesora.

La junta de Gobierno Local no aprobará de manera directa e inmediata el cambio de nombres, sino que elevará las posibles modificaciones en el callejero de El Puerto a la Dirección General de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, y actuará en función del dictamen que esta emita. Así lo ha manifestado el alcalde, David de la Encina, que adelantó que la Junta de Gobierno va a remitir a dicha Dirección General todos los nombres de las calles, con el informe de los técnicos donde no aparecen los antiguos alcaldes Javier Merello Gaztelu y Juan Melgarejo Osborne, que no eran objeto del informe, aunque sí se trataron durante las deliberación de la Comisión.

La Junta de Gobierno abordará este asunto en un tiempo corto, posiblemente este viernes, aunque el alcalde considera que tampoco existe una necesidad urgente de elevar esta cuestión al órgano municipal, cuyas sesiones "suelen estar muy cargadas de contenido urbanístico". De cualquier forma, se elevarán a la Junta de Andalucía las actas de la Comisión y el informe de los técnicos, elaborado por tres doctores en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Cádiz, en el que no aparecen los nombres de los citados alcaldes.

David de la Encina ha expuesto su visión sobre la polémica surgida en torno al cambio de nomenclatura en el caso de los antiguos regidores municipales, y ha manifestado con claridad: "Yo no estoy por cambiar dos nombres que ni siquiera han sido informados por los expertos. Además de la cuestión de procedimiento, en el caso de Javier Merello y Juan Melgarejo Osborne esas personas, cuando uno analiza su biografía, no descubre aparentemente que sean referentes del franquismo ni del fascismo, por la tanto no hay masa actualmente crítica como para fundamentar la retirada de esos nombres. Desde luego el informe de los tecnicos no alude a esos nombres", subraya.

El alcalde aclaró que este extremo lo hará constar cuando esta cuestión se eleve a la Junta de Andalucía: "Yo voy a mandar lo que está informado, diciendo 'aquí me puedo plegar al criterio de los técnicos y estos yo no lo veo, porque no hay base científica, académica, ni de estudio para plantear quitarle el nombre a estos dos señores'". A la Dirección General se remitirá todo, "con el criterio de aceptar en gran medida lo que los técnicos han visto, como expertos, y no aceptar lo que unos señores plantean pero que no está avalado por los técnicos, y que sea la Dirección General la que se pronuncie".

Desde el punto de vista del alcalde "esos dos nombres, que ni siquiera están informados, además no corresponden en lo que yo he podido conocer de su biografía, a personas significadas por el franquismo, que es lo que según la Ley de Memoria Histórica hay que retirar. Son personas que tuvieron cargos durante la época de la dictadura pero no fueron referentes que haya ahora que censurar. Ese es mi criterio", concluye David de la Encina.