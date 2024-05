Artistas de El Puerto para la representación teatral de la versión de 'La Regenta'

La programación Primavera 2024 del Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca (Plaza del Polvorista, 4) ofrece este sábado, 11 de mayo, a partir de las 20:30 horas, la representación de 'La Regenta (Vetusta es nombre de mujer)', dirigida por Jesús Torres y protagonizada por Eva Rodríguez, ambos de El Puerto de Santa María.

Llega así al escenario una adaptación del clásico de Leopoldo Alas "Clarín", dentro del ciclo 'De El Puerto. Artes Escénicas', organizado por la Concejalía de Cultura, de la que es responsable el concejal Enrique Iglesias, un ciclo que pretende apoyar a la industria cultural local y a sus artistas profesionales exhibiendo en el teatro sus nuevas producciones.

La trama nos presenta a Ana Ozores, una mujer que, como los hombres, escribe, sale de casa y tiene amantes, por lo que se la considera un gran peligro para las mujeres y una gran provocación para los varones. Ana Ozores representa en su época todo lo que una mujer no debe ser. Después de muchos años de opresión y rectitud, su entorno ha logrado una gran victoria: ya nadie tendrá que prohibirle nada más. A partir de ahora, la propia Ana se autocensurará: ya no leerá, no saldrá de casa, no bailará y no sonreirá nunca más. Ana Ozores vive encerrada en sí misma.

La Regenta es la gran novela del siglo XIX español. Las pasiones, odios, celos y obsesiones que despierta su protagonista en Vetusta sirven a Clarín para llevar a cabo una radiografía de la España de entonces, sometiendo a una irónica crítica a todos los estamentos de la sociedad del momento. Ana Ozores se casa con el antiguo Regente de la ciudad, un hombre mucho mayor que ella, a la vez que comienza a ser cortejada por otros hombres de Vetusta. La protagonista comienza a vivir en un ambiente asfixiante que choca con su temperamento sensible y soñador.

La novela constituye un referente de nuestra literatura, un clásico que jóvenes y adultos están obligados a leer. No obstante, la extensión de la novela y el estilo literario de Clarín choca en ocasiones con la comprensión lectora de quienes tienen menor edad. Con esta puesta en escena multimedia, en la que unos cuadros señoriales cobran vida y nos muestran las entrañas de la ciudad de Vetusta, su director, Jesús Torres, quiere contribuir a su mayor comprensión y entendimiento, ahondando en la personalidad de la protagonista y recorriendo la sociedad de la época de la mano de las mujeres que quedaron a la sombra. El texto, basado en el original de Clarín, remarca la figura femenina y el papel de la mujer en el siglo XIX, en una adaptación escrita por el propio director, Jesús Torres, que produce El Aedo Teatro.

En cuanto a su protagonista, hay que significar que la actriz portuense Eva Rodríguez Cruz es Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Sevilla, complementa su formación en danza clásica y latina, flamenco, música y canto y trabaja con profesionales como José Luis Alonso de Santos y Manuel Morón. Actúa con “El Comediants” en el Bicentenario de “La Pepa” en Cádiz, presenta el Festival de Cine de Alcances en el Gran Teatro Falla y, con la compañía “En Azul Teatro”, se alza con el Premio a Mejor Actriz por el Ayuntamiento de Sevilla. En 2018, protagoniza en el Teatro Español la lectura dramatizada de “Matilde Landa no está́ en los cielos” junto a María Isasi y Nacho Sánchez, bajo la dirección de Judith Pujol. Actualmente, ejerce como dramaturga, coreógrafa y directora y forma parte de la compañía “Warletta Creaciones” y "El Aedo", donde desarrolla su carrera profesional desde su fundación.

Respecto al actor y director portuense Jesús Torres, su labor como dramaturgo y sus adaptaciones son reconocidas tanto en el entorno profesional como por el público ya que con El Aedo ha puesto en escena más de cuarenta espectáculos y publicado nueve adaptaciones de clásicos dirigidos al público joven. Recibe varios premios y galardones, como el Premio al Mejor Espectáculo de la Red de Teatros de Castilla La Mancha 2013, el Premio Desencaja 2016 a Mejor Espectáculo, el Premio Lorca 2019 a la Mejor Contribución Técnico-Artística y las nominaciones a la Mejor Adaptación y Mejor Espectáculo para Jóvenes por “Otelo #enlared”. Recientemente, ha recibido el Premio Autor Teatro Exprés 2019 otorgado por la Fundación SGAE por su obra “Puños de harina”, que estrena en el John Lyon´s Theater de Londres, y con la que consigue tres candidaturas personales a los Premio Max 2021. En los últimos diez años, su compañía y sus textos han recorrido teatros de toda España e incluso escenarios internacionales, como el Theatre d´Evolutiòn de Estrasburgo (Francia), el Museo Arqueológico de Lisboa, el Instituto Cervantes de Berlín o el Festival Spanish Theater of London.

Otros nombres que hay que reseñar en la función son los de Nuria Henríquez (diseño de iluminación), Roberto del Campo (escenografía y atrezo), Carmela Silvela (figurinista), Carol Delgado (ayudante de dirección/producción), José Ponce de León (diseño gráfico) y Raquel Berini (distribución).

Los precios de las entradas oscilan entre los 6 y los 4 euros. La taquilla del Pedro Muñoz Seca abrirá el sábado 11 de mayo de 18:00 a 20:30 horas. Las entradas también están a disposición de los espectadores en la página www.tickentradas.com