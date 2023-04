Agentes de El Puerto se mofan de los "refuerzos" de Beardo para la Policía Local

La plaza Peral ha acogido este jueves una concentración del sindicato UPLBA, mayoritario en la Policía Local de El Puerto, para reclamar que se cubran las plazas vacantes en la Jefatura.

La protesta, sonada como en otras ocasiones, ha incluido una 'performance' en la que se han colocado varios agentes "de refuerzo" con recortables a tamaño natural vestidos de policías y con las caras del alcalde, Germán Beardo, el portavoz del PP, Javier Bello, la edil de Seguridad, Marina Peris, y el asesor del alcalde Antonio Caraballo, todos ellos con narices largas como la de Pinocho.

Los agentes también llevaban durante la protesta camisetas con el lema 'Beardocho, el alcalde mentiroso".

A la convocatoria han acudido, además de un buen número de agentes, trabajadores de otros colectivos con problemas como los de la concesionaria de limpieza pública, FCC, además de concejales de la oposición y ciudadanos a título particular.

El portavoz del sindicato, Juan José Cobos, ha dado lectura a un comunicado en el que ha lamentado las vacantes existentes en la Jefatura, advirtiendo que de seguir la progresión actual de jubilaciones en el año 2025 El Puerto tendrá 60 policías menos.

"Es un término municipal extensa, con 90.000 habitantes y solo cuatro agentes por turno los fines de semana para toda la ciudad. Recibimos quejas de los ciudadanos porque no se atienden muchos de los requerimientos, ya que la falta de efectivos redunda en el ciudadano y en muchas ocasiones no podemos impedir los botellones, actuar ante el elevado volumen de la música en establecimientos, atender las quejas de los taxistas por falta de seguridad o las reyertas en las zonas de ocio nocturno. Se dejan muchos requerimientos sin atender y aunque nosotros no somos los culpables, pedimos disculpas a la ciudadanía por la imagen que se proyecta de la Policía Local. Hace falta una buena gestión política", reclamó.

Entre otros datos el portavoz del sindicato expuso que en los últimos 14 años se han creado tan solo 14 plazas de nuevos policías, de los que solo quedan 11, lamentando que entre 2019 y 2022 no se ha cubierto ninguna vacante. "Tenemos una situación muy complicada, hace falta una oferta de plazas ambiciosa y hay que apostar por una plantilla de policías suficiente, si no se seguirán sufriendo las consecuencias. Es necesario cubrir las plazas y evitar la dejadez actual, de otra forma tendremos que conformarnos con policías de cartón como los que vemos hoy aquí", advirtió.