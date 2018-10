Afanas inaugura 'Ilusionarte', su nueva tienda de papelería y decoración

En su aniversario Afanas El Puerto y Bahía ha dado un paso más y se recicla. Después de 50 años la asociación demuestra que está más viva que nunca, y el mejor ejemplo de ello es su nueva tienda Ilusionarte, donde se vende artículos de papelería y decoración artesanales realizados a mano por los usuarios y chicos de la asociación.

Este local -situado en la calle Ganado, 51-es el fruto de un trabajo que comenzó hace algunos años en unos talleres. Los resultados fueron tan satisfactorios que desde entonces Afanas se empeña en demostrar y sacar al mundo - con toda la razón del mundo- los cuadernos y detalles que son fabricados manualmente por el equipo de 60 jóvenes en el taller de la parte trasera del local. “Esto era un taller pedagógico para que ellos aprendieran a valorar tanto el dinero, como el trabajo individual y en equipo; pero creció tanto, que se nos fue de madre”, explica Virgina Pérez, directora del centro. “Ahí vimos que era el momento ideal para hacernos más visibles. Somos unos grandes desconocidos. La gente nos desconoce y se sorprende. Y para eso es esta tienda. Tenemos mucho que dar. Somos muy válidos”.

A la misma vez que explica el origen de esta iniciativa, Virginia ilustra sus declaraciones con datos reales: el año pasado hicieron los recuerdos y souvenirs de 150 comuniones. Incluso la cantante Niña Pastori encargó a este equipo distintos detalles y osbequios. “Cada una salió en su fecha, correctamente”. Al igual que la flamenca, el alcalde David de la Encina, quien acudió al evento acompañado por Matilde Roselló (concejala de Igualdad y Políticas Transversales), también tiene ya un obsequio de este equipo. En concreto se trata de un álbum con la portada personalizada, donde se puede leer el nombre de Myriam, el apelativo que al parecer el alcalde y su mujer han elegido para la niña que esperan. “Hoy todos los portuenses se sienten orgullosos de ver como un grupo de padres que comenzó preocupado y desbordado por la situación de sus hijos se ha convertido hoy en día en un referente. Se han convertido en un eje de la sociedad”, aseguraba De la Encina.

Por su parte Matilde Roselló agradeció a Afanas esta iniciativa, donde “se da visibilidad al trabajo que llevan realizando muchos años”. “Trabajando con estos chicos y chicas es un gusto. No sé en qué piensan las empresas al desperdiciar esta mano de obra que es muy productiva y nunca tienen un mal gesto”, confesaba Roselló. A ella se unía Virginia, quien contó una anécdota. “Hubo un día que estaba agobiada y ellos se tenían que ir. El autobús estaba en la puerta esperando y no se montaban. Por más que les decía que se fueran me contestaban que no me iban a dejar sola. Al final cinco de ellos se quedaron conmigo”. Y es que al fin y al cabo, tal y como reza en una de las paredes del local “algunos buscan un mundo más bonito y otros lo crean”.