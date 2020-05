Acciona desarrollará el proyecto del Cangrejo Rojo en El Puerto

La división inmobiliaria de Acciona será la encargada de acometer el proyecto de recuperación turística de la zona del antiguo Club Mediterráneo de El Puerto, también conocida como Cangrejo Rojo y situada en primera línea de playa. La filial del grupo Acciona, que ha declinado hacer comentarios, habría desembolsado 20 millones de euros por los terrenos en una operación en la que ha contado con el asesoramiento de CBRE, según ha informado este martes El Confidencial, que apunta que la inversión total en el proyecto ascendería a unos 60 millones de euros.

La iniciativa contempla la construcción de un hotel de cuatro plantas de altura, con unas 300 habitaciones y que podría tener una categoría de cuatro estrellas; un segundo bloque para construir viviendas turísticas, que sumarían otras 200 plazas de alojamiento a las del hotel; y un tercer bloque de edificaciones de viviendas.

Fuentes del sector apuntan a que se trata de una operación muy relevante en una zona de gran potencial ya que no existe ningún establecimiento hotelero en primera línea de la playa de Santa Catalina. No obstante, los detalles no están cerrados y aún se está estudiando la forma jurídica en la que se articulará, según las mismas fuentes.

Los terrenos, que llevan sin uso desde el cierre del Club Mediterráneo en 2007, fueron adquiridos en 2015 por la gestora Big Blue "con el fin de desarrollar un complejo residencial y turístico exclusivo y diferenciado, integrando la arquitectura en paisaje natural de dunas, único y extraordinario, repleto de vegetación autóctona", según informó en su momento la firma.

El proyecto de urbanización se presentó al Ayuntamiento a finales de junio de 2016, aprobándose apenas un mes después. con lo que comenzó la tramitación legal para recuperar unos terrenos que estaban sumidos en el abandono desde la clausura del Club Mediterráneo en 2007. Fue en agosto en 2017 cuando se aprobó definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior (PERI). Tras varias modificaciones, a mediados del mes de mayo del año pasado la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Puerto aprobaba el proyecto definitivo de urbanización de la parcela.

Sin embargo, la anulación del PGOU en octubre del año pasado generó dudas sobre el futuro del proyecto. No obstante, su encaje legal estaría asegurado ya que el ordenamiento anterior ya contemplaba el desarrollo de estos terrenos. El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha considerado este martes que esta operación posiciona a la ciudad "nuevamente en el punto de mira del turismo nacional e internacional que persigue la excelencia". Además, Acciona Inmobiliaria, señala el alcalde de El Puerto, es uno de los grupos promotores de mayor prestigio en el sector, lo cual aporta más garantías a la operación. Igualmente, Big Blue, antiguo propietario de los terrenos continúa como gestor o cogestor del resto de la tramitación urbanística.

Beardo confirma que en términos de camas supone la gestión de 800 unidades lo que permitiría consolidar la actividad hotelera en el municipio. “Un paso clave para fomentar el turismo en la ciudad, potenciado además la calidad y que busca la excelencia en el servicio”, apuntilla el primer edil portuense, que ha señalado que “El Puerto adolece de plazas hoteleras y la construcción de este complejo turístico subsanaría esta carencia de un modo determinante”.