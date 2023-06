La firma del primer pacto de gobierno en la provincia se localiza en Arcos

El Partido Popular y la formación local AIPro sellaron la tarde de este lunes en Arcos un pacto para gobernar este municipio los próximos cuatro años. Así, el cabeza de lista del PP, Miguel Rodríguez, será el próximo alcalde de la localidad arcense, sacando del poder al que ha sido regidor los últimos ocho años por el Partido Socialista, Isidoro Gambín. Es el primer pacto de gobierno de la provincia que cuaja después de las elecciones municipales.

El PP vuelve al Ayuntamiento de Arcos ocho años después tras ser el vencedor de las elecciones municipales, sacando nueve de los 21 concejales que componen el pleno municipal mientras que el PSOE se quedó con ocho, AIPro con tres e IU con un edil. A todas luces, estos resultados arrojaron que Alternativa Independiente de Progreso (AIPro) se postulara como la llave para garantizar la gobernabilidad. Por tanto, PP y AIPro acordaron un “pacto leal” que traerá un “gobierno unitario a Arcos”, dijeron. Se reedita así el segundo pacto de la historia local entre PP y AIPro después de que en el mandato 2011-2015 se entendieran para formalizar un gobierno que desbancó a la que era hasta entonces alcaldesa socialista Josefa Caro.

“Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Este pacto es estable. Nuestro compromiso será con Arcos”, dijo el cabeza de lista del PP y futuro alcalde, Miguel Rodríguez, tras el acuerdo. Rodríguez, de 33 años de edad y abogado de profesión, se inició precisamente en su andadura política en su primera juventud en las filas de AIPro, aunque su trayectoria cuajó de la mano de Ciudadanos, llegando a ser delegado territorial de Justicia y Turismo de la Junta de Andalucía en Cádiz, en el primer Gobierno de Juanma Moreno, y fichado finalmente por el PP para los comicios locales.

Por su parte, el líder de AIpro, Leopoldo Pérez, tuvo experiencia de gobierno durante el pacto anterior de 2011-2015, desempeñando funciones en la concejalía de Fiestas, de la mano del ex líder de AIpro, Manuel Erdozain. Leopoldo Pérez lleva 12 años como concejal en Arcos, cuatro en el Gobierno municipal y el resto en la oposición.

La firma del pacto se realizó en el salón de plenos del Ayuntamiento de Arcos. Actuaron como fedatarios del acuerdo y como miembros de la negociación el ex alcalde del PP, Juan Manuel Armario y el miembro de AIpro, Domingo Ruiz. Aunque no ha transcendido públicamente el organigrama de cargos del próximo gobierno PP-AIPro hasta que no se materialice la investidura el próximo 17, el acuerdo recoge una treintena de puntos de gestión local. Se presupone que una vez investido como alcalde del PP Miguel Rodríguez, Leopoldo Pérez, de AIPro, asuma la tenencia de alcaldía.

“Nuestro pacto nace de la voluntad de Arcos, que pedía un cambio para salir de ocho años de hastío y pasar a un gobierno de futuro”, dijo el futuro alcalde del PP de Arcos, Miguel Rodr