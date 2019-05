Será el sábado 15 de junio cuando se constituyan oficialmente las nuevas corporaciones municipales emanadas de las urnas. Pero tras las elecciones locales del pasado domingo ya se sabe la identidad de al menos siete candidatos que se estrenarán como regidores de sus municipios al haber ganado con mayoría absoluta y, por lo tanto, no tener que estar a expensas de la oposición. A todos ellos hay que sumarle el regreso de un ex alcalde, como es el caso de Ángel Acuña, ex delegado territorial de la Junta en la provincia de Cádiz y que volverá ser la máxima autoridad municipal de Algodonales siete años después.

De los nuevos alcaldes, tres corresponden a Izquierda Unida, dos son del PSOE y los otros dos son del PP. Y por comarcas, cinco de esos debuts se localizarán en la Sierra de Cádiz y los dos restantes en el Campo de Gibraltar.

En esta última comarca, sin embargo, tampoco es correcto hablar de estreno de Jesús Fernández Rey como alcalde de San Martín del Tesorillo. Y es que este dirigente izquierdista ya venía siendo el regidor de este enclave, aunque en los últimos cuatro años lo había sido con la condición de pedáneo. Ahora, y tras la reciente segregación de Jimena de la Frontera, Jesús Fernández oficializa su cargo y pasa a ser el primer alcalde del Tesorillo como municipio independiente.

Por parte de IU, también estrenarán alcaldías su candidato de Puerto Serrano, el periodista Daniel Pérez, y el de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, que logró a última hora (y tras subsanarse un error en el recuento de votos) mantener la mayoría absoluta en este pueblo.

En lo referente al PSOE, y aparte de la vuelta ya reseñada de Ángel Acuña a Algodonales, Adrián Vaca recupera ocho años después para su partido la Alcaldía de Castellar que IU y el PP le habían arrebatado dos veces a su tío Francisco Vaca, y Santiago Galván será en breve el nuevo regidor de Zahara de la Sierra.

Y en cuanto al PP, sus alcaldes de estreno serán Vanesa Beltrán en Prado del Rey y José Carlos Sánchez Barea en Algar.

A esta relación de alcaldes se sumará como mínimo el debut el día 15 de tres más, por las renuncias de los regidores de Los Barrios, Benalup y Paterna. Pero seguro que al final cae alguno más.