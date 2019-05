Unión Portuense valoró ayer los resultados de las recientes elecciones, señalando que “estamos muy orgullosos del número de votos obtenidos. Recibir la confianza de 2.200 personas en un proyecto tan nuevo, alternativo y luchando contra grandes marcas nacionales es algo muy satisfactorio. Quedar por encima de dos proyectos con un presupuesto muy superior al de Unión Portuense, como eran el de AxSí y Levantemos, y estar tan cerca de Vox con el actual tirón nacional que tienen son cifras a valorar positivamente”, señalan.

No obstante, explican que “la noche electoral, aunque bonita y emocionante nos resultó agridulce. Durante la mayoría del recuento tuvimos dos concejales y algunas veces rozamos el tercero, pero el gran resultado del bipartidismo clásico hizo que ese último concejal cayese en el último momento en manos del PP. La subida del bipartidismo ha sido decisiva, damos la enhorabuena a ambas formaciones pero no podemos estar contentos, ya que tras doce años de PP y PSOE El Puerto no ha cambiado la inercia negativa que Unión Portuense tenía por objetivo corregir, por lo que nos preocupa el futuro de nuestra ciudad tras el resultado de las últimas elecciones”, señalan.

Unión Portuense valora también muy negativamente la baja participación en las elecciones. “Es una lacra y tendremos que trabajar para contrarrestarlo”, señalan.

Por su parte el nuevo concejal de la formación, Javier Botella, señala que “ahora nos toca consolidar el proyecto y que nuestra acta sea útil para la ciudad. Unión Portuense no se creó para lucir sillones, hemos venido a incidir en la mejoría de nuestros vecinos, somos el único partido de El Puerto de Santa María y seremos responsables con ese honor y con nuestra filosofía”, concluye el concejal electo.