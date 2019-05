El "vandalismo" calienta la recta final de la campaña en Puerto Real

La campaña electoral en Puerto Real arrancaba hace dos semanas con un objetivo: hacer una campaña limpia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Aunque es cierto que no está siendo especialmente bronca, no hay grupo político que no haya denunciado actos vandálicos sobre su material de campaña, e incluso dos de ellos han presentado denuncias formales ante la Policía Nacional.

Fue Equo quien dio la voz de alarma, denunciando que se estaban retirando las pancartas del grupo verde, pocas horas después de que se colocasen. Equo decía tener sospechas de la autoría de estos actos “realizados de forma cobarde con nocturnidad y alevosía”, sobre los partidos “de corte progresista”.

Por su parte, Adelante Puerto Real, también ha hecho pública ante estas “actitudes antidemocráticas que van más allá de la simple anécdota o gamberrada”. También insistían en que los hechos sólo afectaban a la izquierda progresista, y que coincidían en el tiempo con las pintadas que se habían realizado en edificios públicos “que se reivindican de una formación de extrema derecha, de reciente aparición, con sus siglas concretas”, refiriéndose a Vox.

Pero esta formación (Vox) tampoco se ha librado de los ataques y han denunciado ante la Policía Nacional tras el ataque a su propaganda electoral con pegatinas que dicen:“Fuera fascistas de nuestros barrios”. La coordinadora local del Partido, Concepción Rueda, dice que “los carteles los habrán quitado y señalado los mismos de siempre”, y asegura que no van a permitir que se les prive de un derecho democrático y que van a defender la libertad de expresión”.

La segunda denuncia de la campaña la ha presentado Andalucía por Sí, por daños y destrozos en su vehículo de campaña. Según el partido, el coche, ha sido objeto de patadas, una rueda rajada y la rotura de vinilos”. A esto suma la retirada de balconeras y otro material de campaña.

Partido Popular, PSOE, y Ciudadanos, también dijeron a este periódico que estaban sufriendo hechos similares en su material de propaganda.