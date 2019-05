El alcalde de la ciudad y candidato a la reelección por Adelante Cádiz, José María González Kichi, ha querido desmentir esta mañana las dudas generadas respecto al apoyo de su partido a la Semana Santa y las cofradías de la ciudad si se mantienen en el gobierno. Ante las dudas generadas por las propuestas recogidas en su programa de gobierno, Kichi ha asegurado que si repite de alcalde el Ayuntamiento "no sólo va a seguir colaborando con el Consejo para poner en valor nuestra Semana Santa, no sólo la vamos a seguir apoyando y subvencionando, es que lo vamos a ir reforzando y solidificando año tras año".

El candidato de Adelante Cádiz (partido que plantea "no promover desde el Ayuntamiento ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo" o "no financiar directa ni indirectamente actividades confesionales" en su apuesta por la laicidad) ha explicado que para su partido "más allá de lo religioso la Semana Santa tiene componentes culturales, artísticos, antropológicos y si me apuran de dinamización económica que son vitales para la ciudad". "Por lo tanto, el compromiso es y será firme por la Semana Santa", ha añadido José María González, que con estas palabras ha querido "desmentir algunas cosas que se están diciendo y que están aprovechando los partidos de la oposición en campaña electoral, algo que me parece muy feo porque se manosea algo tan importante para nosotros como la Semana Santa".

"Recuerdo que en 2015 el PP también afirmó que íbamos a prohibir la Semana Santa. Y cuatro años después siguen con unos fantasmas que ya no se cree nadie", ha criticado Kichi, señalando también al PSOE por unirse a estas críticas "porque suena hasta gracioso". "La realidad, cuatro años después, es que dentro de la laicidad se respetan todas las expresiones religiosas, culturales y populares; y de hecho el propio Consejo de Hermandades ha defendido que la Semana Santa de Cádiz goza de mejor salud que nunca", ha concluido el alcalde.

Semana Santa de Interés Turístico Nacional

Al hilo del apoyo del actual equipo de gobierno a las cofradías de Cádiz y a su Semana Santa, José María González ha recordado que existe "un compromiso firme con el Consejo de Hermandades para conseguir la declaración de Interés Turístico Nacional de nuestra Semana Santa", donde el trabajo que realice el Ayuntamiento es fundamental. "Si estamos trabajando en eso, cómo vamos a tomar medidas que resten a este objetivo. No tendría ningún sentido", ha querido precisar Kichi.