A pesar de haber perdido cuatro concejales con respecto a 2015, a pesar de no alcanzar los resultados anhelados y a pesar de que el bastón de mando de San Juan de Dios se aleja, de nuevo, un poco más, el ambiente de la noche electoral en la sede del Partido Popular ha resultado la antítesis del que se respira en un funeral. "Quien no se consuela es porque no quiere...", se ha escuchado en la animada sede de la calle Cánovas del Castillo minutos antes de que el candidato a la alcaldía del PP hiciera su comparecencia ante los medios de comunicación. Y así fue, ya que Juancho Ortiz, antes de reconocer que el desenlace de la jornada no era el "deseado", ha celebrado la recuperación de su partido "como segunda fuerza" en la ciudad.

"Lo primero es felicitar a José María González Santos por el resultado. Lo segundo, permítanme un hecho objetivo, hace menos de un mes hubo unas elecciones en esta ciudad, fuimos la cuarta fuerza política y hoy somos la segunda fuerza en la ciudad de Cádiz. Con este resultado evidentemente, no estamos contentos, porque nosotros, como bien sabéis, queremos gobernar esta ciudad", ha comenzado Ortiz su particular análisis de los resultados de las elecciones municipales en Cádiz, no sin antes dar las gracias a su "equipo, interventores, apoderados y gaditanos" que les han apoyado, y culminar con la promesa de "seguir trabajando para conseguir la confianza de la mayoría de los gaditanos con propuestas, soluciones y siempre mirando de frente y siempre mirando por esta ciudad".

El candidato, y ya concejal del Ayuntamiento de Cádiz, no ha estado solo en su cita con los periodistas. Así, Ortiz hizo su entrada en la sala de prensa junto al presidente provincial del Partido Popular, Antonio Sanz, también ha comparecido para valorar el escrutinio, y ambos estuvieron arropados tras el atril por buena parte de la familia popular que ha aplaudido calurosamente y lanzado gritos de ánimo a los representantes cuando avanzaban por el pasillo pasados pocos minutos de la medianoche.

En la misma línea, Antonio Sanz, que también felicitó al partido vencedor en la provincia, el PSOE, ha destacado "la mejora importante" de los resultados de esta jornada con respecto a los datos que arrojaron los comicios estatales. "En Cádiz capital, el Partido Popular vuelve a ser la segunda fuerza política, y en la provincia hemos tenido un incremento del 13% de votos más que en las últimas elecciones, con lo que nos situamos en segunda posición" aunque, eso sí, "no estamos exactamente donde queríamos", ha reconocido. Con todo, el responsable provincial del PP se congratuló por las "nuevas mayorías absolutas" en Algar y Prado del Rey, la renovada en Vejer y las victorias en El Puerto de Santa María y Algeciras, además de culpar "al voto fragmentado" de la derecha de los "resultados no deseados".

De esta forma, y como suele ser tónica habitual en los primeros discursos en cualquier noche electoral en casi cualquier sede de casi cualquier municipio de este país, la autocrítica ha brillado por su ausencia en Cánovas. Una casa, por cierto, que desde el silencio sepulcral de las diez de la noche, con reuniones de algunos miembros de las candidaturas municipal y provincial a puerta cerrada a cal y canto, avanzó hasta la apariencia de fiesta de una hora después cuando comenzaron a llegar los pesos pesados de la lista que se fueron reuniendo en el patio de la finca para seguir juntos el escrutinio.

Así, a las 23.11 de la noche hicieron acto de presencia el alcaldable Juancho Ortiz, su número 2, José Manuel Cossi y su número 3, Mayte G. Negrotto, además de Ignacio Romaní y José Carlos Teruel, que se unieron a la presidenta de Autoridad portuaria y exalcaldesa de Cádiz, Teofila Martínez, a la delegada de Cultura e integrante de la lista a la alcaldía, Mercedes Colombo, y a otros miembros de la lista como Carmen Sánchez que ya estaban en la sede junto a un buen número de interventores y apoderados.

Un grupo que lució sonrisas y bromas mientras avanzaba el escrutinio como mejor máscara para, en los primeros momentos de la noche, ocultar la tensión provocada por unas previsiones que reconocían como nada halagüeñas, y, unas horas más tarde, para mitigar la decepción por los malos resultados que, realmente, nadie entró a valorar públicamente.

“Anda, vamos a tomarnos una cerveza”, se cruzaban las invitaciones antes de cerrarse las puertas de Cánovas.