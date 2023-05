IU presenta a los empresarios su propuesta de impulsar la industria verde

El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía, Roberto Palmero, y las integrantes de su candidatura Susana Rivas y Lola Vela mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Empresas de Chiclana (AEC) en la que se han puesto sobre la mesa los proyectos y propuestas que ambas partes consideran fundamentales para el desarrollo de la ciudad durante los próximos cuatro años.

Roberto Palmero puso de manifiesto que “durante el encuentro ha quedado patente que compartimos muchas de las preocupaciones sobre el futuro de la ciudad que la Asociación de Empresas de Chiclana nos ha trasladado, coincidiendo en el análisis y en las acciones que se deben poner en marcha durante el próximo periodo corporativo para hacerles frente”.

El candidato de IU Chiclana se refirió al compromiso de su formación por la necesidad compartida de “potenciar el desarrollo de los polígonos industriales, impulsar un modelo de movilidad más sostenible y crear nuevas infraestructuras en el ámbito empresarial”. En este sentido, Roberto Palmero trasladó a la AEC el proyecto que recoge su programa electoral para la creación de una nueva zona industrial centrada en la economía verde, que ya ha dado sus primeros pasos con la puesta en marcha de la Planta de Transferencia de Residuos de La Victoria.

“Nuestro propósito cuando estemos al frente del Gobierno es apostar, a través de la colaboración público-privada, por la creación de industrias verdes, impulsar el reciclaje de bioresiduos y construir una planta fotovoltaica gestionada por el Ayuntamiento y de titularidad pública para que los vecinos y vecinas de Chiclana no tengan que depender de las grandes compañías. Así generaremos una energía limpia y que supondría un ahorro importante en la factura de la luz”, detalló Palmero.

Asimismo, en la reunión estuvo muy presente la importancia de consolidar el modelo turístico de Chiclana, haciéndolo compatible con el bienestar de todas las personas, así como la necesidad de diálogo entre los diferentes sectores del municipio para su mayor crecimiento: “Es necesario una mejora de la participación en la planificación de la ciudad y coincidimos plenamente con el sector empresarial chiclanero en que debe existir el máximo consenso para gestionar los proyectos que se desarrollen a través de fondos europeos como Edusi o Next Generation”, expresó Palmero.

El problema de la vivienda que acucia a Chiclana, donde no existe oferta para el alquiler de larga duración, también ha estado presente durante el intercambio de impresiones, “pues no solo está afectando a los vecinos y vecinas de la ciudad, sino también a las personas que quieren venir a trabajar a nuestro municipio, donde con frecuencia se precisa de mano de obra cualificada que tiene que venir de fuera”. Igualmente, Roberto Palmero trasladó a la AEC la intención de Izquierda Unida de crear la Delegación de Desarrollo Urbano, “que no solo permitirá concentrar toda la gestión participada en el desarrollo de los planes especiales para el diseminado, sino también en el impulso de las zonas industriales”.