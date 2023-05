"Chiclana se ha quedado sin alquiler para todo el año"

Roberto Palmero ha sido teniente de alcalde de José María Román en este mandato de cogobierno con el PSOE. Izquierda Unida (IU) logró dos concejales y algún área clave como Medio Ambiente. Cuatro años después, no se arrepiente.

-¿Ha merecido la pena gobernar con el PSOE?

-Sí, obviamente. Hemos llevado a la realidad gran parte de nuestro programa electoral y hemos demostrado que hay otra forma de gobernar y otro modelo de ciudad al que plantea el PSOE.

-¿Repetiría el pacto de Gobierno?

-Estamos centrados en dar a conocer nuestro programa y eso lo decidiremos después de las elecciones. Dependiendo de la correlación de fuerzas, decidiremos cuál es la mejor forma de hacer valer nuestro programa. En otras ocasiones yo mismo he tenido la oportunidad de formar gobierno y no lo hemos hecho.

-Pero ha habido cierta sintonía entre ambas partes.

-No ha habido crisis importantes, aunque siempre queda una sensación agridulce porque no compartimos muchas de las políticas del PSOE.

-¿Por ejemplo?

-En el tema de la movilidad y espacio público. El PSOE tiende a restar espacio público a los viandantes y creemos que hay que ir en la línea contraria: restar espacio al vehículo privado, tanto en las calles como en los aparcamientos, para generar carriles bicis separados y seguros, caminos peatonales y más sombra. En ese sentido, son dos modelos completamente opuestos.

-¿Alguna medida de IU en este mandato de la que se sienta especialmente orgulloso?

-La mejora de los servicios públicos. Desde el área que dirijo se ha duplicado el presupuesto y las prestaciones de limpieza o jardinería, mejorando también las condiciones laborales. Hemos recuperado la limpieza viaria en las barriadas, que fue recortada por el PP. Ha sido lo más difícil y de lo que más orgulloso me siento.

-Y de cara al futuro, ¿cuál sería vuestra prioridad a la hora de pactar?

-El mayor problema que tenemos ahora mismo en Chiclana es el acceso a la vivienda. Se ha sumado la falta de Vivienda de Protección Oficial (VPO) a la falta de oferta de alquiler. No ya a un precio asequible, sino cualquiera. El alquiler turístico ha invadido el mercado y una de las primeras medidas debe ser limitarlo para que vuelva a haber vivienda disponible para los chiclaneros o para que quien quiera venir a Chiclana a vivir.

-¿Habría que topar los precios?

-No es tanto toparlo, es que no hay disponible. Tenemos más de 30.000 viviendas en alquiler turístico y no hay para todo el año. Hay quien las abre tres meses y las vuelve a cerrar; deberíamos evitar que todas sean turísticas. Cualquiera puede hacer el ejercicio de meterse en Internet: el alquiler de larga duración no existe. No hay vivienda para alquilar ni en la playa ni en toda la ciudad. Debe ser una prioridad porque nos lo está trasladando todo el mundo.

-La ley de la Vivienda abre un abanico de posibilidades.

Sí, si la Junta la desarrolla puede permitirnos determinar zonas tensionadas y se contemplan muchas medidas. Debemos usar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, también en la elaboración del nuevo Plan urbanístico.

-¿Alguna otra prioridad?

-El empleo. Debemos seguir poniendo a disposición de los inversores suelos chiclaneros para instalar aquí la nueva industria verde: plantas de transferencia, reciclaje o tratamiento de residuos de compostaje, bioresiduos o biodiesel. Van a tener que instalarse para dar servicio a todos los municipios de la provincia y Chiclana tiene una posición ventajosa por su disponibilidad de suelos y por su situación estratégica entre la Janda y la Bahía. Podemos aprovechar este nuevo germen de empleo.

-Podemos dice que intentó hacer todo lo posible para llegar a una candidatura única con vosotros.

-Hemos hablado y no se ha llegado a ningún acuerdo. En casi todas partes nos presentamos por separado. Que haya dos candidaturas tiene su parte buena: así los ciudadanos pueden comparar los programas y el trabajo realizado.

-¿Qué dicen las encuestas?

-Los datos nos dicen algo parecido a todos los que manejamos encuestas. Supone un cambio grande: parece que sólo entraremos cuatro partidos en este nuevo mandato. Los demás se quedan fuera por la fragmentación del voto y el sistema electoral que tenemos. De momento somos tercera fuerza.