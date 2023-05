Fito Carreto (Vox): “Más que un cambio, El Puerto lo que necesita es que no lo cambien más”

Fito Carreto es portuense de pura cepa. De sus 59 años de edad casi 40 los ha pasado mirando El Puerto a través del objetivo de su cámara como fotógrafo de prensa, lo que le ha permitido conocer lo mejor y lo peor de su ciudad. Ahora da el salto a la política activa de la mano de Vox, como candidato a la Alcaldía.

-En las elecciones locales uno no vota al partido, sino al candidato. ¿Es esa una de sus bazas electorales?

-En las municipales siempre voté a las personas. Estoy convencido de que será una baza importante y que llegaremos a muchos portuenses que nos conocen y confían en nosotros y en nuestra vocación de servicio y compromiso con El Puerto, algo que hemos demostrado en nuestras trayectorias personales: yo en todos mis años como fotógrafo en el Diario de Cádiz, pero también Pepe Gomila, Mauricio Mauri o cualquier otro miembro de la lista.

-Llega usted a la candidatura sin experiencia previa en la política municipal. ¿Cree que es un hándicap o una ventaja?

-Yo creo que el hándicap lo tienen los que tienen experiencia en prometer en campaña e incumplir cuando gobiernan. Me refiero a todos los partidos y a la mayoría de candidatos que concurren a estas elecciones. Hay mucha gente decepcionada con el gobierno de Germán Beardo, pero también con muchos partidos de la oposición. Tenemos esa ventaja y por eso cada vez más portuenses conocen nuestro proyecto y confían en nosotros. No hemos hecho grandes promesas, nuestro compromiso es intentar poner soluciones concretas a los problemas cotidianos de los portuenses. Poco a poco y con mucho esfuerzo desde el primer día sin pensar en las próximas elecciones y sí en las próximas generaciones.

-La actual edil de Vox eocadia Benavente va en las listas del partido pero en San Fernando. ¿No hubiera sido positivo integrarla en su candidatura, dada su experiencia en la gestión municipal?

-Siempre que hay cambios y se tienen que conformar equipos hay decisiones que hay que tomar, y por distintos motivos Leocadia no ha seguido en el equipo de El Puerto, ni tampoco Luis Palomino, anterior coordinador local. El resto del equipo, compuesto por más de veinte personas, se ha mantenido intacto. Personas con mucha experiencia y preparadas para dar lo mejor de sí mismos estos cuatro años. De ellos sólo puedo decir que agradezco el trabajo realizado durante estos años y, sobre todo, haber conformado un grandísimo equipo que sigue trabajando con las mismas ganas y la misma ilusión por recuperar nuestro querido Puerto.

"Veo mucho Puerto virtual y poco de realidad. Necesitamos gente que además de sus redes sociales gestione bien el Ayuntamiento"

-¿Cómo ve la situación actual de El Puerto?

-Veo mucho Puerto virtual y poco de realidad, un Puerto que en las redes sociales parece una maravilla pero que en la realidad sigue con enormes carencias y problemas enquistados desde hace años. Necesitamos gente que además de sus redes sociales gestione bien nuestro Ayuntamiento. Sólo hay que darse un paseo por cualquier calle de El Puerto, sea del centro o de cualquier barrio o urbanización. Lo triste es que hemos perdido otros cuatro años y algunos han pretendido hacer en los últimos meses lo que han sido incapaces de hacer en cuatro años.

-Usted ha vivido de primera mano, por su profesión de fotógrafo de prensa, algunos de los momentos más brillantes de El Puerto, en los años 80 y 90 del pasado siglo. ¿Qué echa de menos de aquel Puerto y qué se puede recuperar?

-El esplendor que retraté y fotografié con mi cámara fue real y no virtual en esos años. Teníamos a la Familia Real cada año en nuestra ciudad. Echo de menos un turismo de calidad, un centro histórico con un comercio con mucha vida y fuerza. Echo de menos otras fuentes de riqueza que nos daban empleos estables y de calidad como por ejemplo nuestras empresas bodegueras y la pesca. Nadie ha sido capaz de generar alternativas, solo han gestionado la decadencia. La cultura fue referente en El Puerto y en deportes tuvimos años de oro en rugby, vela y el portuense. Intentaremos, poco a poco, recuperar ese esplendor.

-¿Qué actuaciones sería prioritario poner en marcha si llega a la Alcaldía?

-Lo primero, abrir cajones y examinar la situación económica y las necesidades de personal de cada concejalía. Empezar a facilitar la vida cotidiana de los portuenses: mantenimiento urbano, limpieza, hablar con nuestra Policía Local y aumentar la seguridad, hablar con los representantes vecinales y de las urbanizaciones y, sobre todo, escucharles; priorizar la cultura y nuestro patrimonio, impulsando de manera decidida el proyecto de Doña Blanca y Sierra de San Cristóbal. También es muy importante planificar las obras y los cambios urbanísticos, respetando la estética tradicional de nuestro municipio sin ocurrencias, con arbolado y, en definitiva, buscando recuperar el esplendor y la belleza de nuestra ciudad. Más que un cambio El Puerto lo que necesita es no lo cambien más.

-Las mayorías absolutas ya son muy difíciles de conseguir. En caso de que Vox pudiera acceder al gobierno mediante un pacto, ¿tiene alguna línea roja?

-Todo el mundo sabe con quién está dispuesto a pactar Vox y con quién no. Si por algo se caracteriza nuestra formación es por su coherencia. Pero que nadie se engañe, esto no significa que vayamos a regalar nuestros votos a nadie. Nosotros no hemos venido para cambiar a unos políticos por otros, hemos venido a cambiar las políticas. No estamos pensando en los sillones sino en mejorar la vida de los portuenses recortando el gasto político, las prácticas de unos y otros que nos han avergonzado durante estos cuatro años, bajar los impuestos y recuperar los servicios públicos. Queremos poner el Ayuntamiento al servicio de las familias y los trabajadores de El Puerto y que deje de ser un obstáculo para el desarrollo y la prosperidad de nuestra ciudad.

"Muchos votantes y cargos provinciales del PP se nos acercan para decirnos que en El Puerto van a votar a Vox”

-¿Conoce a simpatizantes del PP que le hayan dicho que le van a votar?

-Muchos votantes y cargos provinciales del PP se nos acercan para decirnos que en El Puerto van a votar a Vox. Pero no solamente del Partido Popular, durante estas semanas he podido reencontrarme con mucha gente con la que había coincidido en luchas vecinales o distintas causas sociales como la defensa del medio ambiente o la defensa de nuestro patrimonio, y de otros muchos ámbitos que jamás han votado al Partido Popular pero que están ilusionados con nuestra candidatura y que estas elecciones van a votarnos en las elecciones municipales. Eso es una gran responsabilidad e intentaremos estar a la altura.

-Si finalmente se diera un pacto PP-Vox. ¿Pondría alguna condición de antemano para llegar a materializar ese acuerdo?

-Nuestro pacto es y será siempre con los portuenses porque ellos serán los que decidan con qué fuerza llegaremos al Ayuntamiento. En cualquier caso, insisto en que no vamos a regalar nuestros votos a nadie porque sería decepcionar a nuestros votantes y a nosotros mismos. Algunos están pensando ya en cómo repartirse los sillones y nosotros sólo pensamos en cómo mejorar El Puerto y en poner el Ayuntamiento al servicio de las familias y los trabajadores de El Puerto de Santa María.