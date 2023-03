Fito Carreto: "En El Puerto ha habido un terremoto y la zona cero ha sido Pozos Dulces"

El candidato de Vox a la Alcaldía de El Puerto, Fito Carreto, acompañado por el parlamentario andaluz Manuel Gavira y un grupo de militantes del partido ofreció ayer su primera rueda de prensa tras ser designado como alcaldable.

Para esta primera comparecencia Fito Carreto eligió la explanada de Pozos Dulces, donde se iba a construir un aparcamiento subterráneo que finalmente, tras siete años de obras en la zona, no se ha realizado, quedando ahora pendiente una demanda millonaria por parte de la promotora contra el Ayuntamiento portuense.

Como dijo el candidato de Vox a la Alcaldía "en El Puerto se ha producido un terremoto y la zona cero ha sido Pozos Dulces. PP y PSOE han tenido mucho que ver en el proyecto al final el alcalde, Germán Beardo, ha decidido enterrar 16,5 millones de euros que vamos a tener que pagar todos los portuenses, la situación es muy grave", lamentó, para añadir que mientras tanto "el centro de la ciudad está abandonado y olvidado, con el comercio dejado de la mano de dios".

En cuanto a las obras del paseo fluvial, y otras que se han iniciado recientemente, Fito Carreto lamentó que "todo se gestiona dos o tres meses antes de las elecciones. Por mucho que los mandatos sean de cuatro años cuatro años al final siempre se acaba haciendo las cosas sin pensar en las futuras generaciones. Con las obras del paseo lo primero que han hecho ha sido destruir un banco centenario, me da miedo pensar lo que van a hacer más adelante", dijo.

Por lo que respecta al proyecto del Pasillo amable, "me temo que será otra chapuza. A Juanma Moreno le diría que piense muy bien el dinero que entrega, porque ahora solo están pensando en los próximos cuatro años en vez de arreglar la zona centro, donde los comerciantes están desesperados".

En cuanto al plan de movilidad en ciernes, Carreto también advirtió que "El Puerto no se va a cerrar. Ya hay calles peatonales y semipeatonales y la ciudad no se puede cerrar. Hay que pensar en los vecinos, en la vida cotidianay no solo en el verano. El pasillo amable es para los turistas, pero ¿y la gente de El Puerto? Hay que gestionar la vida cotidiana, volcarnos con la inversión en el centro, en las casas que se caen y en ayudar a los comercios, preguntando y escuchando mucho", afirmó.

Con respecto a su candidatura como alcaldable, confesó estar muy ilusionado. "Llevo 38 años mirando a través de un objetivo, sé mirar y escuchar. Algunos concejales me dicen que si sé dónde me he metido, que no voy a poder hacer nada, entonces, ¿para que nos convocáis a las urnas?", pregunta. "Para mí el municipio es lo más importante, es donde empieza la patria. Estoy entusiasmado con la idea de ser alcalde", aseguró.

Tras estas declaraciones en Pozos Dulces el candidato y la comitiva dieron un paseo por el centro portuense, visitando algunos de sus comercios tradicionales y tomando el pulso a las demandas de los portuenses.

Más inseguridad en la provincia

Por su parte Manuel Gavira denunció el incremento de la inseguridad en la provincia en los últimos días, con casos como el de la agresión a un gaditano que había sufrido una ocupación ilegal en Cádiz. "Estos delitos cada vez se dan con más frecuencia. El único partido que defiende la propiedad, la seguridad y el derecho a la intimidad es Vox. El PP cuando gobernó con mayoría absoluta rebajó esos delitos a la categoría de leves, de los socialistas y comunistas no vamos a decir nada, todo el mundo sabe que amparan este tipo de delitos. En Jerez, un policía local ha sido agredido por un marroquí, tenemos a una persona con antecedentes que mató a un perro delante de una niña. Los violadores y depredadores están saliendo a la calle por la ley del sí es sí... Creemos que hay que derogarla, no modificarla, y endurecer las penas. Hay que dotar de medios a las fuerzas de seguridad porque el incremento de la inseguridad se ve cada día más en la provincia", afirmó.

En cuanto a la propuesta de Horeca de buscar camareros en Marruecos, Gavira cree que lo que hay que hacer es "poner en valor las escuelas de hostelería, somos la provincia con más parados y hay que resolver el problema del desempleo, saber cuales son las soluciones y adoptarlas", concluyó.