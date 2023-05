La suerte en Cádiz está echada

Después de 15 días intensos y una precampaña que duró varios meses antes, la suerte ya está echada en Cádiz. Las ruedas de prensa, los programas, las propuestas, los candidatos y sus equipos han puesto la carne en el asador para tratar de recibir la confianza de los gaditanos el próximo 28-M.

La última jornada fue ya la de poner los puntos finales a cada una de las campañas donde todos los partidos se muestran llenos de ilusión y muy optimistas de cara a obtener unos buenos resultados. En este fin de campaña ha habido desde fiestas mítines o simples ruedas de prensa de balances que se han extendido por toda la ciudad. Adelante izquierda Gaditana se fue al CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, el PP a la Casa de Iberoamérica, el PSOE en su propia sede, Cádiz sí a la plaza Rosa de los Vientos y Ciudadanos y Ahora Cádiz coincidieron en la plaza de San Juan De Dios. Por su parte, Podemos y Vox han optado por realizar ruedas de prensa en sus respectivas sedes.

En todos los partidos que están fuera del gobierno local ha habido un denominador común en todas las manifestaciones y es el cambio, siendo cada uno de ellos los que creen que son los que pueden ser el motor de ese nuevo rumbo que tome la ciudad. Por su parte, el que tiene en sus manos el actual Gobierno loca, Adelante Izquierda Gaditana ha llamado a la votación masiva para este domingo.

Adelante Izquierda Gaditana

La candidatura que encabeza David de la Cruz ha elegido el CEIP Juan Carlos Aragón en la barrida de La Paz para hacer una especie de mitin-fiesta como final de campaña. Además del candidato, han intervenido en el acto el todavía alcalde, José María González 'Kichi'; la numero dos de la Lista, Helena Fernández; la número tres, Lola Cazalilla, y Antonio Vergara, persona que forma parte de la Marea Blanca y que ha estado en esa plataforma política de confluencia.

Dentro del mensaje que viene realizando todos estos días David de la Cruz, ha llamado "a votar masivamente" en las elecciones municipales del próximo domingo para “seguir construyendo desde lo común una Cádiz con más derechos, más diversa, más moderna, con mejores servicios públicos, con mayor compromiso medioambiental frente a la emergencia climática, más ágil, más inclusiva y, en definitiva, más de todas y de todos”.

Durante el acto de cierre de campaña celebrado en el colegio Juan Carlos Aragón, el candidato ha destacado el “papel fundamental” que ha desempeñado la militancia y le ha pedido que continúe con su esfuerzo movilizador hasta el último minuto para que “todo el mundo vote” el domingo y “Cádiz no retroceda”. Y es que, “aunque todos los votos cuentan lo mismo, el nuestro tiene un valor añadido porque supone pensar en lo colectivo frente a una sociedad cada vez más individualista y más egoísta”.

De la Cruz ha hecho un balance positivo de una campaña electoral en la que Adelante Izquierda Gaditana ha demostrado ser de la calle. “Nos gusta vivirla, escucharla y sentirla”, ha aseverado, significando el hecho de que ha sido “el único partido que ha hecho actos públicos abiertos a la militancia y a la gente. Somos el único partido que sigue demostrando que le mueve la conciencia y el corazón y que, por eso, tiene ese poder de movilización”.

Ante los periodistas y antes de empezar el acto, De la Cruz ha señalado que tiene buenas expectativas para el domingo: "Los cálculos son muy positivos. A nosotros las campañas se nos dan muy bien y siempre crecemos en campaña y creemos a día de hoy existen solo dos modelos, el del Partido Popular, que es de atraso, de recortes en los servicios públicos, de secar Doñana, de autobombo y mamotreto o el modelo de Adelante Izquierda Gaditana que ha solventado una deuda de 275 millones, que ha superado una pandemia de dos años y que ha conquistado derechos fundamentales y ahora podemos soñar y podemos construir el Cádiz del futuro, de la emergencia climática, de más vivienda pública y que cree más empleo de calidad".

Por su parte, el alcalde gaditano, José María González, ha intervenido en el acto de cierre de una campaña “tan positiva, con tanta luz, tan alegre y con tanta fuerza” como ha sido la de Adelante Izquierda Gaditana, en la cual se ha demostrado que “este proyecto colectivo está más vivo que nunca”. Por ello, está convencido de que la Alcaldía de Cádiz “va a quedar en buenas manos”, que no son otras que las de David de la Cruz, a quien se ha referido como “el alcalde de Cádiz necesita y que Cádiz merece”.

González ha señalado que las “campañas prefabricadas de PSOE y PP, que traen a gente de Sevilla o Madrid con cargos políticos para darse un paseo y aparentando que Cádiz les interesa antes de irse”, contrasta con la que ha hecho David de la Cruz y su equipo, que ha puesto de manifiesto “quién está harto de calle, de barrio, de plaza, de charlar con su gente y de vivir sus mismos problemas”.

Partido Popular

En el Partido Popular había mucho optimismo en este final de campaña que ha tenido lugar en la Casa de Iberoamérica ante un buen número de simpatizantes apoderados e interventores que van a realizar su labor el próximo domingo.

En el acto, el candidato a la Alcaldía ha sido precedido en las intervenciones por la delegada del gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo; y por la presidente de honor del PP en Cádiz y presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teofila Martínez.

Bruno García, que se ha llevado un baño de masas, ha señalado que acaba la campaña electoral "con una mezcla entre ilusión y emoción. Hemos pasado muchas horas para llegar a este punto. La política sólo se puede hacer con el corazón, con pasión, de dedicación y mucha alma. Yo intento poner todo eso y mi equipo también".

Bruno ha hecho un recuerdo al pasado, porque aunque haya gente que no lo recuerde, durante los 20 años del equipo de Teofila Martínez se generó progreso". Pero sobre el presente, ha querido tener un guiño en forma de dedicación y agradecimiento hacia su equipo: "Me dicen que yo soy valiente pero valientes son ellos porque ponen su cara en un tiempo difícil para defender la ciudad y eso no es fácil. Les digo a todos ellos que la política se trata exclusivamente de dormir tranquilos, sólo con la conciencia de que uno ha hecho todo posible para mejorar la vida de los vecinos y eso es lo que vamos a hacer, dormir tranquilos porque lo vamos a dar todo".

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Cádiz también ha insistido en los argumentos que vienen dando esta semana acerca de que está tratando de pedir el voto incluso en personas con sensibilidad de izquierdas. Pero sobre todo, ha señalado que "ha llegado el momento de decidir y ahora mismo hay un cruce de caminos. Se presentan 11 candidaturas pero solo hay dos caminos: Uno es votar para que sigan haciendo lo mismo, los herederos de Kichi, los que solo han gobernado por su ideología, los que han dejado la ciudad en el estado en el que se encuentra". Por ello, afirma que "está la posibilidad de coger ese camino de la dejadez, del sectarismo, que hace que se enfrenten con todo el mundo. Ese es el camino que se consigue si se vota al PSOE y Adelante Izquierda Gaditana".

García, en cambio, dice que la otra alternativa es el PP: "Yo os propongo el camino de este equipo, de estas personas, que nos lleva a avanzar como lo hemos hecho en el pasado, dejar la mala gestión, esa dejadez por un dedicación total. Cambiar el sectarismo por un gobierno para todos. Somos el único equipo que podemos decirle que confíen en nosotros, que hay un Cádiz mucho mejor. Hay dos caminos y el camino nuestro es el que nos lleva al cambio".

Por último, ha resaltado que "falta ese poquito", en referencia a las posibilidades que tienen para gobernar los próximos cuatro años, de manera que ha pedido un esfuerzo a los simpatizantes para que propongan a su entorno que "nosotros somos el cambio".

PSOE

El PSOE ha realizado el cierre de campaña en el salón Alcalde Carlos Díaz Medina de su sede en Gaspar del Pino, deseando que el nombre del espacio elegido, dedicado al único alcalde socialista que ha gobernado en Cádiz en democracia, sea una buena premonición para que en las elecciones del domingo recupere la alcaldía 28 años después. El candidato Óscar Torres, en un escenario decorado con infografías de algunas de sus propuestas electorales, agradeció el trabajo realizado por su equipo: “Por mucho que dure la campaña nunca llegas a sentirte cansado porque los compañeros y compañeras te llevan constantemente hacia adelante”.

También mencionó la ilusión de la candidatura que le ha acompañado desde que presentó la lista a finales del mes de febrero, “un grupo de hombres y mujeres que apuestan por el proyecto de futuro que tenemos para Cádiz, y que seguro varios de ellos pasarán a formar parte del próximo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz, que estará liderado por el PSOE”.

El alcaldable socialista afirmó que “el PSOE es un partido único”, que además de contar con más de 140 años de historia, “en Cádiz cuenta con miles de simpatizantes que saben que ha llegado el momento de volver a gobernar Cádiz”, un gobierno que Torres adelantó que estará basado en políticas progresistas, “con la sostenibilidad, la igualdad y el feminismo como banderas”.

La militancia disfrutó de un acto festivo aderezado por el flamenco de Niño de la Leo y Paco Reyes, las coplas de Carnaval de ‘Los cleriguillos’ y el grupo de baile Fit Gipsy Dance.

Ciudadanos

Juan de Dios Sánchez ha hecho con su partido Ciudadanos el final de campaña en la plaza de San Juan Dios junto al monumento de Moret para seguir después con una fiesta final en el local de restauración Maison Dorée en la misma plaza.

Sánchez estaba muy satisfecho con la campaña del que hacía "un balance muy positivo, pese a que confiesa que "empezamos con nuestros miedos y dudas pero la aceptación por parte de la gente de Cádiz ha sido muy buena". En este sentido, ha señalado que "han recibido muy bien el programa que hemos hecho, la verdad es que hemos hecho un programa muy serio, con medidas concretas a los problemas de la ciudad y llevamos un grandísimo equipo. Somos todos profesionales de la sociedad civil que venimos a aportar, a sacarlo de la dejadez en la que se encuentra y eso lo ha recibido la población Cádiz y lo ha entendido muy bien".

Juande Sánchez ha añadido que "venimos a trabajar en un momento crítico en el que no podemos hacer más experimentos ni volver al pasado. Cádiz necesita un cambio y nosotros somos los que se lo podemos aportar".

Con respecto al mensaje que le gustaría lanzar a su votante, ha insistido en que "Cádiz necesita un cambio, no una vuelta al pasado, y ese cambio, el voto liberal, el voto de la ciudad de Cádiz y Ciudadanos es el único partido que ofrece honestidad, trabajo y profesionalidad. Así que yo lo que les pido es el voto y dentro de cuatro años ya que me digan que sí o que no para que pueda cambiar Cádiz".

Podemos

La candidata de Podemos a la alcaldía de Cádiz, Marina Liberato, manifestó al cierre de la campaña para los comicios municipales de este domingo que “la sensación que tenemos es muy bonita y de mucha alegría”. Tal gozo, según la aspirante, se va a traducir “en unos buenos resultados que nos van a servir ser árbitros, pegamento y decisivos para que Cádiz por fin tenga un gobierno progresista y fuerte”. Para desempeñar este rol, Liberato precisó que “hace falta una coalición que gobierne en mayoría. Y creo que ese va a ser nuestro papel”. La formación vivió el final de la campaña electoral en su sede de la calle Alcalde Blázquez, en el barrio del Cerro del Moro.

Vox

“Paco va a entrar con mucha fuerza en el Ayuntamiento de Cádiz”, decía el portavoz de VOX en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, respaldando en el cierre de campaña al candidato de esta formación en la capital gaditana, Francisco Martín. Este afirmó que su partido es el único “que puede garantizar el cambio en la ciudad de Cádiz” y se mostró convencido de que los gaditanos pondrán a VOX mañana en el Gobierno del Consistorio gaditano. Martín destacó que “hemos venido sufriendo durante estos últimos ocho años un gobierno de una izquierda sectaria que ha arruinado Cádiz”, recordando que “somos el único partido que hemos demostrado que cuando decimos una cosa, la hacemos”.

Fue tajante al asegurar que en la capital gaditana "los servicios públicos no funcionan, los servicios sociales no existen, el bienestar de las familias ha desaparecido, tenemos una ciudad sucia y dejada, donde el patrimonio se cae a pedazos”. “Todo ello gracias a esa izquierda sectaria que junto con su cómplice, el Partido Socialista, ha llevado a Cádiz y a los gaditanos a la ruina y a la miseria”, concluyó.

Cádiz sí

Ismael Beiro realizó una fiesta en la plaza de la Catedral para iniciar la campaña y ha hecho otra para finalizarla en la de la Rosa de los Vientos. El candidato de Cádiz sí ha señalado que "la campaña la hemos afrontado con mucha ilusión, dedicación y esfuerzo. Somos un partido que no tenemos mordaza ni tenemos que atender a ninguna estructura tradicional política y nos basamos en hacer cosas diferentes". En este sentido, Beiro ha sacado pecho de la lista que ha conformado, a la que ha calificado de "matrícula de honor" y que es "la mejor lista electoral de los últimos 20 años".

Beiro ha manifestado que "nos preocupa mucho la vivienda, la sostenibilidad, los mayores pero sobre todos los jóvenes, que ningún joven se tenga que marchar de Cádiz porque son la garantía esta ciudad y el futuro de esta tierra".

El candidato de Cádiz ha pedido el voto para su formación el domingo "porque somos las personas que os representamos, somos los que trabajamos por levantar esta ciudad con mucha dedicación, sacrificio y esfuerzo. Somos el autónomo que ve levantar la baraja cada día, el empresario que quiere tener un Cádiz que tenga más y mejor trabajo, los presidentes de las asociaciones de vecinos que conocen las necesidades de su barrio, gente como la marca Cádiz que gana títulos mundiales, somos la marca Cádiz que se conoce a nivel internacional por su talento y por su arte; somos un partido independiente donde todos nos entendemos porque solo tenemos un objetivo, una meta que alcanzar que es el futuro de esta ciudad".

Ahora Cádiz

En un acto celebrado en la plaza de San Juan de Dios ante un centenar de simpatizantes, el candidato de Ahora Cádiz, Eugenio Belgrano, insistió en que “el gaditano no quiere oír hablar de izquierda o derecha, quiere oír hablar de soluciones para Cádiz”. Y de cara a un posible éxito en las urnas destacó que “somos los únicos que ponemos soluciones en la mesa. Destacó, asimismo, el trabajo de su equipo, excusando la ausencia de algunos miembros de la lista "porque están trabajando, nosotros no somos políticos", lo que provocó un gran aplauso del público.

Señaló que la campaña que acababa esta viernes ha sido financiada con "el dinero de nuestros bolsillos", mientras que las campañas de otros partidos "las pagamos entre todos". Recordó que muchos de los carteles electorales de Ahora Cádiz "han sido arrancados", y este contratiempo, lejos de desanimarles, supuso "un placer" porque es señal "de que nos tienen miedo".

En relación a otras fuerzas políticas de más peso, Belgrano expuso que "sabe que si los gaditanos nos votan, estos partidos no van a tener el Ayuntamiento al servicio de ellos".